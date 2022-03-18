Basketbol: ULEB Erkekler Avrupa Kupası - Son Dakika
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Basketbol: ULEB Erkekler Avrupa Kupası

18.03.2022 21:32
Basketbol: ULEB Erkekler Avrupa Kupası

Salon: TOFAŞHakemler: Piotr Pastusyak (Polanya), Sergio Silva (Portekiz), Vasilika Tsarucha (Yunanistan)Frutti Extra Bursaspor: Needham 9, Onuralp Bitim 25, Andrews 27, Hayes 12, Dudzinski 7, Ömer Utku Al, Metin TürenUmana Reyer: Julyan 3, Michael 11, Stefano 3, Austin 12, Victor 2, Morgan...

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Piotr Pastusyak (Polanya), Sergio Silva (Portekiz), Vasilika Tsarucha (Yunanistan)

Frutti Extra Bursaspor: Needham 9, Onuralp Bitim 25, Andrews 27, Hayes 12, Dudzinski 7, Ömer Utku Al, Metin Türen

Umana Reyer: Julyan 3, Michael 11, Stefano 3, Austin 12, Victor 2, Morgan 4, Theodore 11, Mitchell 20, de Nicolao, Jeff

1. Periyot: 27-17

Devre: 41-35

3. Periyot: 64-53

ULEB Erkekler Avrupa Kupası B Grubu 11. hafta erteleme maçında Frutti Extra Bursaspor, sahasında İtalya'nın Umana Reyer takımını 80-66 yendi.

Bu galibiyetle Frutti Extra Bursaspor galibiyet sayısını 6'ya yükselttirken, Umana Reyer ise 8'inci mağlubiyetini aldı.

Karşılaşmaya hızlı başlayarak Onuralp Bitim ve Needham ile skor üreten Frutti Extra Bursaspor, 5. dakikayı 12-6 önde geçti. Taraftarının da desteğiyle baskısını artıran Bursa temsilcisi, farkı 10 sayıya kadar çıkarttı ve ilk çeyreği (27-17) önde tamamladı.

İkinci periyoda iyi başlayan taraf Umana Reyer oldu. Michel ve Victor ile çizgi gerisinden sayılar bulan İtalya temsilcisi, 14. dakikada farkı 2 sayıya (29-27) kadar indirdi. Bu dakikada başantrenörü Dusan Alimpijevic'in aldığı molanın ardından toparlanan Bursa temsilcisi, Needham ve Onuralp Bitim'le çizgi gerisinden, Heyes'le de pota altından bulduğu basketlerle 15. dakikada farkı yeniden 7 sayıyı (36-29) çıkarıp, soyunma odasına 41-35 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte etkili oyunun sürdüren Frutti Extra Bursaspor, 23. dakikada farkı yeniden çift hanelere (47-37) taşırken, final periyoduna da 64-53 önde girdi.

Müsabakanın son çeyreğinde iyi mücadelesini sürdüren Bursa temsilcisi, 33. dakikada farkı 14 sayıya (69-65) kadar çıkarttı. Taraftarının da desteğiyle rakibine geri dönüş şansı tanımayan Frutti Extra Bursaspor, İtalya temsilcisi Umana Reyer'i 80-66 mağlup etti.

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Onuralp Bitim, Yunanistan, Bursaspor, Needham, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: ULEB Erkekler Avrupa Kupası - Son Dakika


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