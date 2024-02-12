Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Final Maçları Yarın Başlıyor - Son Dakika
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Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Final Maçları Yarın Başlıyor

Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Final Maçları Yarın Başlıyor

Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi, yarın oynanacak 2 maçla başlayacak. Kazanan ekipler, Dörtlü Final'de yer almak için Konya'da yapılacak müsabakalara katılma hakkı elde edecek. Çeyrek final maçlarının programı şu şekildedir: Anadolu Efes-Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Pınar Karşıyaka-Galatasaray Ekmas yarın oynanacak, Beşiktaş Emlakjet-Bahçeşehir Koleji ve Aliağa Petkimspor-Fenerbahçe Beko ise 14 Şubat Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.

12.02.2024 10:01  Güncelleme: 10:03
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Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi, yarın oynanacak 2 maçla başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakaları kazanan ekipler 16-18 Şubat tarihlerinde Konya'daki Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde Dörtlü Final'de yer almaya hak kazanacak.

Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programı şöyle:

Yarın:

18.00 Anadolu Efes- Manisa Büyükşehir Belediyespor (Sinan Erdem)

20.30 Pınar Karşıyaka- Galatasaray Ekmas (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

14 Şubat Çarşamba:

18.00 Beşiktaş Emlakjet-Bahçeşehir Koleji (BJK Emlakjet)

20.30 Aliağa Petkimspor- Fenerbahçe Beko (Enka)

Kaynak: AA

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