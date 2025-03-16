Başlarına gelmeyen kalmadı! Çaykur Rizespor, 45 dakikada kabusu yaşadı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Bodrum FK'yı konuk eden Çaykur Rizespor, karşılaşmanın ilk yarısında üst üste talihsizlikler yaşayarak eşine az rastlanır bir durumla karşı karşıya kaldı.

SAMET AKAYDİN, KIRMIZI KART GÖRDÜ

Karadeniz ekibinde 9. dakikada Fredy faul yapan stoper Samet Akaydin bu pozisyonda gördüğü sarı kartın ardından, 40. dakikada da topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

ÖNCE KENDİ KALESİNE ATTI, SONRA SAKATLANDI

22. dakikada ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderen Rizespor'un diğer stoperi Husniddin Alikulov, 45+1'de rakip ceza sahası içinde hava topuna çıkarken burnuna aldığı darbeden dolayı oyuna devam edemedi ve yerini Attila Mocsi'ye bıraktı. Burnunda kırık şüphesi olan Alikulov'un kesin durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

OLAWOYIN CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Rizespor'da ilk 45 dakikada yaşanan talihsizlikler bununla da sınırlı kalmadı. 45+5'te orta alanda rakibine faul yapan Ibrahim Olawoyin sarı kart gördü ve bir sonraki maç için cezalı duruma düştü. Nijeryalı hücum oyuncusui Rizespor'un Sivasspor'u konuk edeceği maçta forma giyemeyecek.

2-0 KAYBETTİLER

İlk yarıda birçok talihsizlik yaşayan Çaykur Rizespor, Alikulov'un kendi kalesine attığı golün yanı sıra 62. dakikada da Enis Bardhi'nin golüne engel olamayınca 10 kişi tamamladığı maçtan 2-0 mağlup ayrıldı.