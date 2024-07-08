Spor

- Başpehlivan Zeybek, altın kemerin ebedi sahibi olmayı hedefliyor

EDİRNE - 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı olan Antalya Büyükşehir Belediyesi güreşçisi Yusuf Can Zeybek, "İnşallah seneye daha çok çalışacağız. Daha çok emek vereceğiz. Antalya'ya bir kemer borcumuz var. İnşallah en iyi şekilde Antalya'mızı temsil edip kemeri ebedi olarak Antalya'mıza götüreceğiz" dedi.

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Mustafa Taş'ı yenerek ikinci kez başpehlivan olan Yusuf Can Zeybek, seneye de başpehlivanlığı kazanıp altın kemerin ebedi sahibi olmayı hedeflediğini söyledi.

662. ve 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Yusuf Can Zeybek, bu kış baya ağır bir süreç ve 5 tane kamp geçirdiklerini söyleyen Zeybek, "Antalya'ya bir ebedi altın kemer borcumuz var, inşallah bu borcu ödeyeceğiz" dedi.

662. ve 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Yusuf Can Zeybek, yaptığı açıklamada hedefinin gelecek yıl da başpehlivanlığı kazanıp altın kemeri memleketi Antalya'ya ebedi olarak götürmek istediğini söyledi.

Geçen yıl Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılında da başpehlivan olduğunu belirten Zeybek, bu yıl da altın kemer gururu yaşadığını ve gelecek yıl da ekip arkadaşlarıyla birlikte en iyi şekilde hazırlanıp altın kemeri almak için mücadele edeceklerini aktardı.

"Antalya'ya bir kemer borcumuz var"

Seneye de başpehlivanlığı kazanıp altın kemerin ebedi sahibi olmayı dileyen Zeybek, "Bu iş biraz nasip işi. Tabii nasip demişken çalışmak da gerek. Nasibin de olması lazım. İnşallah seneye daha çok çalışacağız. Daha çok emek vereceğiz. Antalya'ya bir kemer borcumuz var. İnşallah en iyi şekilde Antalya'mızı temsil edip kemeri ebedi olarak Antalya'mıza götüreceğiz. Buradan emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesten Allah razı olsun" dedi.

Ziyaretin ardından belediye binası önünde esnaf tarafından Başpehlivan Zeybek'e Edirne Tava Ciğeri ikram edildi ve Selimiye Meydanı'nda vatandaşlarla birlikte fotoğraf çektirildi. Edirne'yi ziyaret eden Polonyalı turistler de Başpehlivan Yusuf Can Zeybek'e yoğun ilgi göstererek hatıra fotoğrafı çektirdi.