Başpehlivan Zeybek, altın kemerin ebedi sahibi olmayı hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Başpehlivan Zeybek, altın kemerin ebedi sahibi olmayı hedefliyor

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Yusuf Can Zeybek, gelecek yıl da başpehlivanlığı kazanıp altın kemeri Antalya'ya götürmek istediğini söyledi.

08.07.2024 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Başpehlivan Zeybek, altın kemerin ebedi sahibi olmayı hedefliyor

EDİRNE - 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı olan Antalya Büyükşehir Belediyesi güreşçisi Yusuf Can Zeybek, "İnşallah seneye daha çok çalışacağız. Daha çok emek vereceğiz. Antalya'ya bir kemer borcumuz var. İnşallah en iyi şekilde Antalya'mızı temsil edip kemeri ebedi olarak Antalya'mıza götüreceğiz" dedi.

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Mustafa Taş'ı yenerek ikinci kez başpehlivan olan Yusuf Can Zeybek, seneye de başpehlivanlığı kazanıp altın kemerin ebedi sahibi olmayı hedeflediğini söyledi.

662. ve 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Yusuf Can Zeybek, bu kış baya ağır bir süreç ve 5 tane kamp geçirdiklerini söyleyen Zeybek, "Antalya'ya bir ebedi altın kemer borcumuz var, inşallah bu borcu ödeyeceğiz" dedi.

662. ve 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Yusuf Can Zeybek, yaptığı açıklamada hedefinin gelecek yıl da başpehlivanlığı kazanıp altın kemeri memleketi Antalya'ya ebedi olarak götürmek istediğini söyledi.

Geçen yıl Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılında da başpehlivan olduğunu belirten Zeybek, bu yıl da altın kemer gururu yaşadığını ve gelecek yıl da ekip arkadaşlarıyla birlikte en iyi şekilde hazırlanıp altın kemeri almak için mücadele edeceklerini aktardı.

"Antalya'ya bir kemer borcumuz var"

Seneye de başpehlivanlığı kazanıp altın kemerin ebedi sahibi olmayı dileyen Zeybek, "Bu iş biraz nasip işi. Tabii nasip demişken çalışmak da gerek. Nasibin de olması lazım. İnşallah seneye daha çok çalışacağız. Daha çok emek vereceğiz. Antalya'ya bir kemer borcumuz var. İnşallah en iyi şekilde Antalya'mızı temsil edip kemeri ebedi olarak Antalya'mıza götüreceğiz. Buradan emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesten Allah razı olsun" dedi.

Ziyaretin ardından belediye binası önünde esnaf tarafından Başpehlivan Zeybek'e Edirne Tava Ciğeri ikram edildi ve Selimiye Meydanı'nda vatandaşlarla birlikte fotoğraf çektirildi. Edirne'yi ziyaret eden Polonyalı turistler de Başpehlivan Yusuf Can Zeybek'e yoğun ilgi göstererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: İHA

Yusuf Can Zeybek, Antalya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Başpehlivan Zeybek, altın kemerin ebedi sahibi olmayı hedefliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:12 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: En düşük emekli aylığına zam konusunda çalışmalar sürüyor AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: En düşük emekli aylığına zam konusunda çalışmalar sürüyor
16:39 Elde kalanları da sattı Türk medyasında 45 yıllık Aydın Doğan dönemi tamamen bitti Elde kalanları da sattı! Türk medyasında 45 yıllık Aydın Doğan dönemi tamamen bitti
16:13 SHP, 14 yıl sonra yeniden kuruldu Tüm gözler Kılıçdaroğlu’nun üzerinde SHP, 14 yıl sonra yeniden kuruldu! Tüm gözler Kılıçdaroğlu'nun üzerinde
15:32 Annesini cenaze evinde katletmişti İşte 16 yaşındaki katil zanlısının savunması Annesini cenaze evinde katletmişti! İşte 16 yaşındaki katil zanlısının savunması
10:13 Fransa’da seçimin galibi olan ittifakın lideri, “Filistin’i tanıma“ sözünü tekrarladı İsrail zaferden memnun olmadı Fransa'da seçimin galibi olan ittifakın lideri, "Filistin'i tanıma" sözünü tekrarladı! İsrail zaferden memnun olmadı
15:55 UEFA’ya ’’Hileli maç’’ itirazı: Alman taraftarlar İspanya maçının tekrar edilmesini istiyor UEFA'ya ''Hileli maç'' itirazı: Alman taraftarlar İspanya maçının tekrar edilmesini istiyor
15:51 SMS ile işten çıkarılan 204 işçi Iğdır Belediyesi önünde eylem yaptı Başkandan açıklama gecikmedi SMS ile işten çıkarılan 204 işçi Iğdır Belediyesi önünde eylem yaptı! Başkandan açıklama gecikmedi
15:44 Hasan Can Kaya’nın eski sevgilisi Sultan San evlendi Hasan Can Kaya'nın eski sevgilisi Sultan San evlendi
15:42 Transferi sessiz sedasız bitirdiler Dünya yıldızı, Beşiktaş’a imza atmaya geliyor Transferi sessiz sedasız bitirdiler! Dünya yıldızı, Beşiktaş'a imza atmaya geliyor
15:32 Düzce ile Bolu arasındaki dağ kavgası büyüyor: 3 ilçeyi elinden aldırma bana, akıllı ol Düzce ile Bolu arasındaki dağ kavgası büyüyor: 3 ilçeyi elinden aldırma bana, akıllı ol
15:17 Ömer Bolat’ın “Afgan çoban“ çıkışı tartışma yarattı Ticaret Bakanlığı’ndan açıklama var Ömer Bolat'ın "Afgan çoban" çıkışı tartışma yarattı! Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama var
15:10 Mourinho’dan Erdoğan’ı üzecek sözler Mourinho'dan Erdoğan'ı üzecek sözler
14:55 Aleyna Tilki, süper mini şortlu sahne kıyafetiyle hiç beğenilmedi Aleyna Tilki, süper mini şortlu sahne kıyafetiyle hiç beğenilmedi
14:30 ATM’lere yeni işlem menüsü geldi: Bunu yapanın kartına el konulacak ATM'lere yeni işlem menüsü geldi: Bunu yapanın kartına el konulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 17:25:29. #1.11#
SON DAKİKA: Başpehlivan Zeybek, altın kemerin ebedi sahibi olmayı hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement