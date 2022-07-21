BATE Borisov-Konyaspor maçından notlar - Son Dakika
Üye Girişi

BATE Borisov-Konyaspor maçından notlar

21.07.2022 22:13
BATE Borisov-Konyaspor maçından notlar

Arabam.com Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Belarus temsilcisi BATE Borisov ile yaptıkları maçta, Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ile son oynadıkları hazırlık müsabakasının ilk 11'ine göre kadroda tek değişikliğe gitti.

Arabam.com Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Belarus temsilcisi BATE Borisov ile yaptıkları maçta, Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ile son oynadıkları hazırlık müsabakasının ilk 11'ine göre kadroda tek değişikliğe gitti.

Palut, Medipol Başakşehir maçında ilk 11'de yer alan Amilton'u yedek soyundururken, bu oyuncunun yerine Bytyqi'yi sahaya sürdü.

Palut, yeni transferlerden Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı ve Francisco Calvo'ya ilk 11'inde şans verirken, sahaya Sehic, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner Dikmen, Michalak, Çekiçi, Bytyqi ve Cikalleshi ilk 11'i ile çıktı.

Yeşil-beyazlı takımın diğer yeni transferleri Domagoj Pavicic, Robert Muric ve Yasir Subaşı ise yedekler arasında yer aldı.

BATE Borisov'un ev sahibi olduğu karşılaşma, UEFA kararıyla Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda seyircisiz oynanıyor. Çok sayıda Konyasporlu taraftarı, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nın dışına kurulan büyük ekranlarda karşılaşmayı izledi.

Mikhailov'dan 3 değişiklik

BATE Borisov Teknik Direktörü Aleksandr Mikhailov, ise Belarus Premier Ligi'nde son olarak oynadıkları ve 2-1 yenildiği Arsenal Dzerzhinsk maçının kadrosuna göre 3 değişikliğe gitti.

Lisovskiy, Arsenal Dzerzhinsk maçında ilk 11'de yer alan Scherbitski, Oreshkevich ve Sazonchik'i yedek soyundururken, bu oyuncuların yerine Kudravets, Dragun ve Vasilevich'i sahaya sürdü.

YORUMLAR
500
Konyaspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde rakibi BATE Borisov Konyaspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde rakibi BATE Borisov 20 Temmuz 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı 20 Temmuz 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
Kaynak: AA

Başakşehir, Konyaspor, Belarus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor BATE Borisov-Konyaspor maçından notlar - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:01 İspanya'da 14 bin hektar alanı etkisine alan yangında Hollandalı firmadan itiraf: Yangın, firmaya bağlı yerel bir işletme yüzünden çıktı
21:24 Ebru Gündeş'in sevgilisinin Bahar Candan'a 24 milyon TL gönderdiği ortaya çıktı
21:00 Ukrayna'da bekletilen 25 milyon ton tahıl krizi çözüme kavuşuyor! Taraflar yarın Dolmabahçe'de anlaşma imzalanacak
20:53 Yoğun trafikten sıkılan kadın aracın üstüne çıkıp twerk yaptı!
20:12 İtalya'ya Cumhurbaşkanı parlamentoyu feshetti! Erken seçim yapılacak
19:58 İsrail'de feci olay! Havuzun ortasında oluşan delik iki kişiyi yuttu
19:55 Erdoğan'ın başkanlığında yapılan MGK Toplantısı bitti! Önemli bildiride Yunanistan ayrıntısı
19:52 Ankara'da yapılan bağımlılıkla topyekûn mücadele çalıştayında TRT eleştirisi: Alkol reklamı yapılıyor
19:18 Bilim insanlarının tüylerini ürperten keşif! Kızıldeniz'in göbeğindeki delik içine gireni saniyesinde öldürüyor
19:04 Balıkesir 4.6 şiddetindeki depremle sarsıldı! İstanbul'un çevre illerden de hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 22:13:39. #1.12#
SON DAKİKA: BATE Borisov-Konyaspor maçından notlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement