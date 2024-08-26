Batman'da Gençler Mete Gazoz'u Örnek Alarak Okçuluk Kursuna Katılıyor - Son Dakika
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Batman'da Gençler Mete Gazoz'u Örnek Alarak Okçuluk Kursuna Katılıyor

Batman'ın Beşiri ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü okçuluk kursunda eğitim gören çocuklar, milli sporcu Mete Gazoz'u örnek alarak çalışmalarını sürdürüyor. Okçuluk antrenörü Tuba Ökmen, kursa yoğun ilgi olduğunu ve öğrencilerin dereceler almayı hedeflediğini belirtti.

26.08.2024 12:48
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Batman'ın Beşiri ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü okçuluk kursunda eğitim gören çocuklar milli sporcu Mete Gazoz'u örnek alarak çalışıyor.

Okçuluk antrenörü Tuba Ökmen, okçuluk kursuna yoğun katılım olduğunu söyledi.

Mete Gazoz'u örnek alan çocuk ve gençlerin okçuluğa ilgisinin arttığını anlatan Ökmen, yaklaşık 30 öğrencilerinin bulunduğunu aktardı.

Eğitim alan öğrencileri ile dereceler almayı planladıklarını belirten Ökmen, şöyle konuştu:

"Daha önce yarışmaya katıldık. Batman'da ikinciliği ve üçüncülüğü büyükler kategorisinde aldık. Şu an klasikte de yine kendi yaş kategorilerine göre öğrencilerimizi hazırlıyoruz. Turnuvalara katılarak öğrencilerimizin madalya almalarını istiyoruz. Çalışmalarımız da öğrencilerimizin azmi ve çalışmaları o yönde."

Öğrencilerden Umut Efrens de okçuluğa 9 yaşında başladığını anlatarak, "Okçuluğa büyük istekle geldim. Arkadaşım yarışmalara katılıyordu. Madalyalar kazanıyordu. Okçulukta başarılı olan arkadaşım gibi ben de başarı elde etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

12 yaşındaki Yasin Boğa da Mete Gazoz'u örnek alarak okçuluğa başladığını kaydederek, gelecekte turnuvalara katılıp madalya kazanmayı hedeflediğini dile getirdi.

Baran Tanlak, da 2 ay önce bu spora başladığını belirterek, kursa severek geldiğini anlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Batman'da Gençler Mete Gazoz'u Örnek Alarak Okçuluk Kursuna Katılıyor - Son Dakika

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