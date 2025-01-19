Batman Engelliler Spor Kulübü, Şanlıurfa\'ya Mağlup Oldu

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TÜRKİYE Basketbol Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol 1'inci Ligi B Grubu'nda mücadele eden Batman Engelliler Spor Kulübü, ligin 9'uncu haftasında konuk ettiği Şanlıurfa Bedensel Engelliler Spor Kulübü'ne 60-65 mağlup oldu.

Batman Engelliler Spor Kulübü, 19 Mayıs Kapalı Spor Salonu'nda Şanlıurfa Bedensel Engelliler Spor Kulübünü konuk etti. Karşılaşmaya Batman ekibi, Ümit Koca, Serhat Kaya, Şakir Velioğlu, Nuri Rökün ve Hasan Alkun beşlisiyle çıktı. Batman Engelliler Spor Kulübü maçın ilk çeyreğini 16-11 önde tamamladı. İkinci çeyrekte ise Batman Engelliler Spor Kulübü 31-24 önde tamamladı. Maçın üçüncü periyodunda Batman ekibi maçı 39-38 önde tamamladı. Maçın son periyodunda baskısını arttıran Şanlıurfa Bedensel Engelliler Spor Kulübü durumu 55-55'e getirdi. Maçın berabere kalması sonucunda oynanan uzatma dakikalarında Şanlıurfa Bedensel Engelliler Spor Kulübü maçı 65-60 kazandı. Batman Engelliler Spor Kulübü, 14 puanla ligdeki mücadelesini sürdürüyor.