Batman Petrolspor, Kızılcahamam'da kampa girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Batman Petrolspor, Kızılcahamam'da kampa girdi

Batman Petrolspor, Kızılcahamam\'da kampa girdi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Batman Petrolspor, yeni sezon hazırlıkları için Kızılcahamam'da kampa girdi. Takım, yoğun bir antrenman programıyla sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Petrolspor Basın Sözcüsü Cemal Kaya, kampın önemini vurgulayarak, oyuncuların performansından memnun olduklarını ve taraftarları gururlandıracak bir sezon geçirmek istediklerini belirtti.

23.07.2024 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman Petrolspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kızılcahamam'da kampa girdi. Takım, teknik direktörlerinin gözetiminde yoğun bir antrenman programı uygulayarak, sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Batman Petrolspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kızılcahamam'da kampa girdi. Takımın motivasyonunun yüksek olduğunu belirten Petrolspor Basın Sözcüsü Cemal Kaya, "Kızılcahamam kampı bizim için çok önemli. Hem fiziksel hem de mental olarak sezona en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Antrenmanlar yoğun bir tempoda devam ediyor ve oyuncularımızın gösterdiği performanstan oldukça memnunuz. Yeni katılan oyuncularımız kısa sürede takıma adapte olmaya başladılar. Hem sahada hem de saha dışında oldukça iyi anlaşıyorlar. Bu uyum, sezon boyunca takımımıza büyük katkı sağlayacak. Bu sezon taraftarlarımızı gururlandıracak bir performans sergilemek istiyoruz. Onların desteği bizim için çok önemli. Kızılcahamam kampında çalışmalarımızı en üst düzeyde sürdürerek, lige hazır bir şekilde döneceğiz. Petrolspor, Kızılcahamam kampında hazırlık maçları da yapacak ve bu maçlar teknik ekip tarafından dikkatle takip edilecek. Kamp süresince takımın performansını en üst seviyeye çıkarmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Kaynak: DHA

Batman Petrolspor, Kızılcahamam, Cemal Kaya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Batman Petrolspor, Kızılcahamam'da kampa girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:50 Özel’den “154 isimle hesaplaşacağım“ diyen Bahçeli’ye yanıt: Siz önce vicdanınızla hesaplaşın Özel'den "154 isimle hesaplaşacağım" diyen Bahçeli'ye yanıt: Siz önce vicdanınızla hesaplaşın
14:28 İşte dünyanın en güçlü pasaportları Türk pasaportu listede 7 basamak yükseldi İşte dünyanın en güçlü pasaportları! Türk pasaportu listede 7 basamak yükseldi
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit tuttu Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu
12:23 TFF’nin yeni yönetiminde deprem Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti TFF'nin yeni yönetiminde deprem! Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti
10:43 Rafta unutulan dava dosyası yarım asır sonra sonuçlandı Rafta unutulan dava dosyası yarım asır sonra sonuçlandı
16:26 Dursun Özbek’ten eleştirileri bitirecek hamle Dünya yıldızını Galatasaray’a getiriyor Dursun Özbek'ten eleştirileri bitirecek hamle! Dünya yıldızını Galatasaray'a getiriyor
16:14 Operasyon geçiren Kadir Ezildi, narkozun etkisiyle nişanlısını sayıkladı Operasyon geçiren Kadir Ezildi, narkozun etkisiyle nişanlısını sayıkladı
15:58 Araç satıcısı foyası ortaya çıkınca canını hiçe sayarak metrelerce yüksekten atladı Araç satıcısı foyası ortaya çıkınca canını hiçe sayarak metrelerce yüksekten atladı
15:51 “Küfe“ polemiğinde 2. raund Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt var "Küfe" polemiğinde 2. raund! Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt var
15:51 ABD’de 2 aydır kayıp olan 17 yaşındaki kız, 44 yaşındaki adamla nişanlı olarak bulundu ABD'de 2 aydır kayıp olan 17 yaşındaki kız, 44 yaşındaki adamla nişanlı olarak bulundu
15:39 Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığı Youssef En-Nesyri’nin İstanbul’a geleceği tarih belli oldu Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Youssef En-Nesyri'nin İstanbul'a geleceği tarih belli oldu
15:23 Jose Mourinho ile ilk sınav İşte Fenerbahçe’nin Lugano maçı muhtemel 11’i Jose Mourinho ile ilk sınav! İşte Fenerbahçe'nin Lugano maçı muhtemel 11'i
15:20 Bakıcının bir anlık ihmali 1 yaşındaki bebeği hayattan kopardı Bakıcının bir anlık ihmali 1 yaşındaki bebeği hayattan kopardı
14:45 Bodrum bu yaz neden boş kaldı Görüşlerinizi yazın Bodrum bu yaz neden boş kaldı? Görüşlerinizi yazın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2024 17:20:09. #1.13#
SON DAKİKA: Batman Petrolspor, Kızılcahamam'da kampa girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement