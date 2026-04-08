Batman Petrolspor Şampiyon!
Batman Petrolspor Şampiyon!

Batman Petrolspor Şampiyon!
08.04.2026 18:16
Batman Petrolspor, Sincan Belediye'yi yenerek 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluğunu ilan etti.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonun bitmesine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Batman Petrol spor taraftarları, takımlarının başarısını coşkuyla kutladı.

Batman Petrolspor, ligin 35. haftasında deplasmanda karşılaştığı Sincan Belediye Ankaraspor'u 2-3 mağlup etti. Grupta puanını 79'a yükselten Batman ekibi, en yakın takipçisi Muğlaspor ile olan farkı 14 puana çıkartarak grubu şampiyon tamamlamayı garantiledi. Batman Petrolspor, Trendyol 1. Lig'e yükselen ilk takım oldu.

Batman Valiliği önünde kurulan dev ekrandan maçı seyreden taraftarlar, bitiş düdüğünün ardından davul zurna eşliğinde halay çekerek şampiyonluğu kutladı. Daha sonra araçlarla konvoy oluşturan taraftarlar, kent merkezinde tur attı.

Kentte spor yorumculuğu yapan İhsan Rüzgar, AA muhabirine, 24 yıl sonra gelen şampiyonluktan dolayı çok sevinçli olduklarını söyledi. Grubu şampiyon tamamladıklarını vurgulayan Rüzgar, "Güzel ve harika bir atmosferde galibiyet alarak şampiyon olduk. Yenmediğimiz hiçbir takım kalmadı bu sezon. Şampiyon olduk ve 1. Lig'deyiz. Bundan sonra ki hedef Süper Lig olacak." diye konuştu.

Çocuk taraftarlardan Mustafa Eymen Akdağ da takımlarının şampiyon olmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Vali Bey ve emeği geçen bütün kişilere teşekkür ederiz. Çok sevinçliyim. Batman Petrolspor inşallah seneye Süper Lig'e de çıkar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Batman Petrolspor, Yerel Haberler, Ankaraspor, Trendyol, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Batman Petrolspor Şampiyon! - Son Dakika

3 ülkeyi birbirine bağlayacak Tarihi Hicaz Demir Yolu yeniden inşa ediliyor 3 ülkeyi birbirine bağlayacak! Tarihi Hicaz Demir Yolu yeniden inşa ediliyor
İranlılar, Trump’ın “Vuracağız“ dediği kritik noktalara akın etti İranlılar, Trump'ın "Vuracağız" dediği kritik noktalara akın etti
İran’dan açıklama: Güvence verin, kabul edelim İran'dan açıklama: Güvence verin, kabul edelim
Beşiktaş’tan yılın ilk sürprizi: Andre Onana Beşiktaş'tan yılın ilk sürprizi: Andre Onana
İngiltere, ABD’ye İngiliz üslerini kullanmasına izin veriyormuş İngiltere, ABD'ye İngiliz üslerini kullanmasına izin veriyormuş
Husiler: ABD ve İsrail’e karşı her seçeneğe hazırız Husiler: ABD ve İsrail'e karşı her seçeneğe hazırız

19:50
MGK sonrası 8 maddelik açıklama Uluslararası topluma “İsrail“ çağrısı
MGK sonrası 8 maddelik açıklama! Uluslararası topluma "İsrail" çağrısı
19:20
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
18:58
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
18:54
Lübnan’da İsrail’in saldırılarında can kaybı 89
Lübnan'da İsrail'in saldırılarında can kaybı 89
18:18
Burdur’da feci kaza: 7 ölü, 3 yaralı
Burdur'da feci kaza: 7 ölü, 3 yaralı
17:52
Trump’tan Lübnan’daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
Trump'tan Lübnan'daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
SON DAKİKA: Batman Petrolspor Şampiyon! - Son Dakika
Advertisement
