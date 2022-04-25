Batshuayi ıslıklandı - Son Dakika
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Batshuayi ıslıklandı

25.04.2022 22:02
Batshuayi ıslıklandı

Beşiktaş'ın Belçikalı forveti Michy Batshuayi, Kasımpaşa maçındaki performansı sonrasında 62. dakikada oyundan alındı.

Beşiktaş'ın Belçikalı forveti Michy Batshuayi, Kasımpaşa maçındaki performansı sonrasında 62. dakikada oyundan alındı. Batshuayi tribünler tarafından ıslıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'yı konuk ederken, siyah-beyazlı ekipte Michy Batshuayi, düşük performansıyla taraftarlardan tepki gördü. Skor 2-0 iken 62. dakikada Teknik Direktör Valerien Ismael tarafından oyundan alınan Belçikalı forvet, yerini N'Koudou'ya bıraktı. Batshuayi oyundan çıkarken, Beşiktaş tribünleri, Belçikalı oyuncuya ıslıklarla tepki gösterdi. - İSTANBUL

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Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 Kasımpaşa: 2 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 Kasımpaşa: 2 (İlk yarı) Kasımpaşa maçından notlar Kasımpaşa maçından notlar

Spor Toto Süper Lig, Kasımpaşa, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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