Bayburt Valiliği voleybol takımı finalde 3-2 yenilerek bölge ikincisi oldu - Son Dakika
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Bayburt Valiliği voleybol takımı finalde 3-2 yenilerek bölge ikincisi oldu

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Bayburt Valiliği voleybol takımı finalde 3-2 yenilerek bölge ikincisi oldu
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Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü voleybol takımı, Karadeniz Bölge Müsabakaları finalinde Bayburt Valiliği takımını 3-2 yenerek şampiyon oldu. Bayburt Valiliği takımı bölge ikincisi olurken Vali Mustafa Eldivan, İzmir'deki Türkiye finallerine katılacak sporculara başarı diledi.

4. Kamu Spor Oyunları Karadeniz Bölge Müsabakaları voleybol finalinde Bayburt Valiliği voleybol takımı, Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü voleybol takımı ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı karar setinde 3-2 kazanan Ordu ekibi, turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

Yeni kapalı spor salonunda oynanan final karşılaşmasını Vali Mustafa Eldivan da tribünden takip etti. Finalde mücadele eden Bayburt Valiliği voleybol takımı, bölge ikincisi oldu.

Karşılaşmanın ardından takımla bir araya gelen Vali Eldivan, İzmir'de düzenlenecek Türkiye finallerinde Bayburt'u temsil edecek sporculara başarılar diledi.

Kaynak: İHA
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