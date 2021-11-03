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Bayern Münih, Benfica'yı gol yağmuruna tuttu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde bu gecenin sonuçları - Son Dakika

Bayern Münih, Benfica'yı gol yağmuruna tuttu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde bu gecenin sonuçları

03.11.2021 01:17
Bayern Münih, Benfica'yı gol yağmuruna tuttu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde bu gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. maçında Bayern Münih, sahasında Benfica'yı 5-2 yendi. Bu sonuçtan sonra 4'te 4 yapan Alman devi gruptan çıkmayı kesinleştirdi. Gecenin diğer maçlarında Juventus, sahasında Zenit'i 4 golle geçerken Wolfsburg, Salzburg'u 2-1 mağlup ederek 4. hafta sonunda ilk kez galibiyetle tanıştı.

Bayern Münih rakiplerini sahadan silmeye devam ediyor. Alman devi, sahasında Benfica'yı 5-2 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi. Salı gecesi maçlarında sürpriz bir sonuç yaşanmazken Manchester United, deplasmanda Atalanta'yla 2-2 berabere kalarak kötü gidişatı sürdürdü.

LILLE, SEVILLA'I DEPLASMANDA DEVİRDİ

E Grubu maçında Barcelona, sahasında Dinamo Kiev'i 1-0 yenerek Bayern Münih'in ardından 6 paunala 2. sıraya yerleşti. Büyük bir çekişmenin yaşandığı G Grubu'nda ise Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, deplasmanda Sevilla'yı 2-1 mağlup etti ve puanını 5'e yükseltti ve Wolfsburg'la durumu eşitledi. F Grubu'nda Atalanta'yla deplasmanda 2-2 berabere kalan Manchester United ile Young Boys'u 2 golle deviren Villareal'in zirvede puanları eşitlendi.

E GRUBU

Bayern Münih-Benfica: 5-2

Dinamo Kiev-Barcelona: 0-1

F GRUBU

Atalanta-Manchester United: 2-2

Villarreal-Young Boys: 2-0

G GRUBU

Wolfsburg- Salzburg: 2-1

Sevilla-Lille: 1-2

H GRUBU

Malmö- Chelsea: 0-1

Juventus-Zenit: 4-2

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Son Dakika Spor Bayern Münih, Benfica'yı gol yağmuruna tuttu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde bu gecenin sonuçları - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Bayern Münih, Benfica'yı gol yağmuruna tuttu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde bu gecenin sonuçları - Son Dakika
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