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Bayern Münih'in Galatasaray'dan transfer ettiği Sacha Boey, yeni takımıyla ilk maçına çıktı - Son Dakika
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Spor

Bayern Münih'in Galatasaray'dan transfer ettiği Sacha Boey, yeni takımıyla ilk maçına çıktı

Bayern Münih\'in Galatasaray\'dan transfer ettiği Sacha Boey, yeni takımıyla ilk maçına çıktı

Bayern Münih, Borussia Mönchengladbach karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetle puanını 50'ye yükselterek lider Bayer Leverkusen'i takibini sürdürdü. Galatasaray'dan transfer edilen Sacha Boey ise bu maçta yeni takımıyla ilk kez sahaya çıktı.

03.02.2024 19:43
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Bayern Münih'in Galatasaray'dan transfer ettiği Fransız futbolcu Sacha Boey, yeni takımıyla ilk maçına Borussia Mönchengladbach karşısında çıktı.

Bundesliga'nın 20. haftasında Bayern Münih, sahasında karşılaştığı Borussia Mönchengladbach'ı 3-1'lik skorla mağlup etti. Bu galibiyetle puanını 50'ye yükselten Münih, 52 puanlı lider Bayer Leverkusen'i takibini sürdürdü.

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'dan transfer edilen Fransız futbolcu Sacha Boey da bu maçla birlikte yeni takımıyla ilk karşılaşmasına çıktı. Mücadeleye yedek başlayan Boey, 62. dakikada Faslı futbolcu Noussair Mazraoui'nin yerine oyuna girdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bayern Münih'in Galatasaray'dan transfer ettiği Sacha Boey, yeni takımıyla ilk maçına çıktı - Son Dakika
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