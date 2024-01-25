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Bayern Münih, Union Berlin'i 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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Bayern Münih, Union Berlin'i 1-0 mağlup etti

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Bayern Münih, sahasında Union Berlin'i 1-0 yenerek şampiyonluk mücadelesindeki iddiasını sürdürdü. Galibiyeti getiren golü Raphael Guerreiro attı. Union Berlin Teknik Direktörü Nenad Bjelica ise maçın 75. dakikasında gerilim yaşadığı Leroy Sane'yi iterek kırmızı kart gördü. Bayern Münih, bu galibiyetle puanını 44'e çıkararak lider Bayer Leverkusen ile arasındaki farkı 4'e düşürdü.

Bayern Münih, Union Berlin\'i 1-0 mağlup etti
25.01.2024 - 00:35,  Güncelleme: 00:37
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Almanya Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Bayern Münih, sahasında Union Berlin'i 1-0 yendi.

Şampiyonluk mücadelesi veren Bayern Münih'e galibiyeti getiren golü 46. dakikada Raphael Guerreiro attı.

Karşılaşmanın 75. dakikasında gerilim yaşadığı Leroy Sane'yi saha kenarında sert şekilde iten Union Berlin Teknik Direktörü Nenad Bjelica kırmızı kart gördü.

Bayern Münih bu galibiyetin ardından puanını 44'e çıkararak, lider Bayer Leverkusen ile farkı 4'e düşürdü.

Kaynak: AA
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