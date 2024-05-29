Bayern Münih, Vincent Kompany\'i teknik direktör olarak atadı

Spor

Bayern Münih, Alman teknik adam Thomas Tuchel ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına Vincent Kompany'nin getirildiğini duyurdu. Bayern Münih'in resmi sitesinden yapılan açıklamada Burnley ile geçen sezon İngiltere Championship'te şampiyonluk yaşayan 38 yaşındaki genç teknik adam Vincent Kompany ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

VINCENT KOMPANY: BU KULÜPTE ÇALIŞABİLMEK BÜYÜK BİR ONUR

İmza töreninde Bayern Münih'i çalıştırmak için sabırsızlandığını ifade eden Vincent Kompany, "Bayern Münih'i çalıştırmak için sabırsızlanıyorum. Bu kulüpte çalışabilmek büyük bir onur. Bayern Münih uluslararası bir futbol takımı. Bir antrenör olarak, karakterinizin temsil ettiği şeylerin arkasında durmalısınız. Topa sahip olmayı, yaratıcı olmayı seviyorum ama sahada da agresif ve cesur olmalıyız. Şimdi temel konulara odaklanıyorum. Oyuncularla çalışmak ve bir ekip kurmak gibi. Temel doğru olduğunda başarı da gelecektir" dedi.