Bayraklı Belediyesi Sporcuları Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası\'nda Başarı Elde Etti

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Sivas'ta düzenlenen Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası'na katılan Bayraklı Belediyesi sporcuları, elde ettikleri başarılarla bir kez daha ilçenin gururu oldu. 76 ilden 760 kulübün ve 4 binin üzerinde sporcunun katıldığı prestijli turnuvada, Bayraklılı sporcu Ayşe İrem Kurt, Türkiye üçüncüsü oldu.

Sivas Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası'na katılan Bayraklı Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, elde ettikleri başarılarla turnuvanın gözdesi oldu. 76 ilinden en yetenekli tekvandocuların bir araya geldiği turnuvaya 760 kulüpten 4 binin üzerinde sporcu katıldı. Turnuvada; Ayşe İrem Kurt, 50 kg kızlarda 147 sporcu arasından Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Ege Kovanlık ise 36 kg erkeklerde 152 sporcunun arasından ilk beşe girerek dikkat çekti. Ayrıca, Kübra Koca ve Buğlem Selçuk, 27 kg ve 40 kg kızlarda 200'ün üzerinde sporcunun yer aldığı kategorilerde ilk 16'ya girerek hem tecrübe kazandı hem de kulüp başarılarına katkı sağladı.

Başarılarıyla gurur duyuyoruz

Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda Bayraklı'yı temsil eden 12 sporcuyu büyük bir gurur ve heyecanla Sivas'a uğurladıktan sonra elde edilen başarılarla da gurur duyduklarını belirten Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Sporcularımız, bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Bayraklı Belediyesi Spor Kulübü olarak, sporcularımızın başarılarıyla gurur duyuyoruz. Bu sonuçlar, gelecekte daha büyük başarılara imza atacaklarının da bir göstergesi oluyor. Sporcularımızı ve eğitmenlerini tebrik ediyorum" dedi. - İZMİR