Baysan'a göre Motosiklet Federasyonu 38 organizasyonla Avrupa'da söz sahibi oldu - Son Dakika
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Baysan'a göre Motosiklet Federasyonu 38 organizasyonla Avrupa'da söz sahibi oldu

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Baysan\'a göre Motosiklet Federasyonu 38 organizasyonla Avrupa\'da söz sahibi oldu
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Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkan Vekili Ogün Baysan, federasyonun bu yıl 38 organizasyon düzenlediğini ve Avrupa'da söz sahibi olduklarını söyledi. Baysan, Rize Çayeli'ndeki yarışa 102 sporcunun katıldığını belirtti.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkan Vekili Ogün Baysan, Türkiye'nin motosiklet sporunda son yıllarda önemli bir organizasyon kabiliyeti kazandığını belirterek, "Avrupa'da sözü geçen ciddi bir federasyon olduk" dedi.

Ogün Baysan, Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası'nın Rize'nin Çayeli ilçesindeki Senoz Vadisi'nde düzenlenen ayağında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Baysan, federasyon olarak bu yıl 38 organizasyon gerçekleştirdiklerini, bunların 4'ünün dünya şampiyonası niteliğinde olduğunu, Rize yarışının ardından Manisa'nın Kula ilçesinde ve Batı Karadeniz'de yapılacak organizasyonlarla sezonu tamamlayacaklarını söyledi.

Rize'nin Senoz Vadisi'ndeki yarışta hava ve parkur şartlarının enduro branşının ruhuna uygun olduğunu vurgulayan Baysan, "Enduro kelimesinin kökeni Endurance'tan (dayanıklılık) geliyor. Doğa şartlarına, olumsuzluklara karşı dayanıklılık ve mukavemeti sembolize ediyor." dedi.

Rize'deki şampiyonada 102 sporcunun start aldığını, bunların 4'ünün Gürcistan ve Rusya'dan gelen yabancı sporcular olduğu bilgisini de veren Ogün Baysan, yabancı sporcular arasında kadın yarışçıların da bulunduğunu söyledi.

Türk kadın sporcuların da yarıştışta yer aldığını aktaran Baysan, kadın sporcuların gelişimini yakından takip ettiklerini ifade etti.

"Avrupa'da sözü geçen ciddi bir federasyon olduk"

Ogün Baysan, Rize yarışının yalnızca sportif açıdan değil, bölgenin doğal güzelliklerinin tanıtılması açısından da önemli olduğunu dile getirerek, "Rize'de yeşili, yağmuru, karı ve maviyi yukarıdan gördük. Gerçekten Karadeniz'in bütün renklerini bu yarışla birlikte sizlerin sayesinde motor sporlarını sevenlere iletiyoruz." diye konuştu.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun son yıllarda yalnızca yarış sayısını değil, sporcu ve organizasyon kapasitesini de artırdığına dikkati çeken Baysan, "Artık sporcu sayımızla, organizasyon kabiliyetimizle ve hakem yeterliliğimizle Avrupa'da sözü geçen ciddi bir federasyon olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Rize'deki parkurun gelecek yıllarda kalıcı bir ekstrem parkura dönüştürülmesini istediklerini de dile getiren Baysan, bu konuda Rize Valisi'nden destek sözü aldıklarını söyledi.

Ogün Baysan, hedeflerinin Senoz Vadisi'ni yurt dışından sporcuların da katılacağı hard enduro formatına taşımak olduğunu anlatarak, "Geçen seneden bu seneye etabı gerçekten zorlaştırdık. Hem ekstrem etapta hem de enduro etaplarında ciddi ciddi zorlu etaplar var. Sporcularımız bu zorlamalarla seviyelerini arttırıyorlar. İnşallah önümüzdeki senelerde de yurt dışı katılımını yine bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yabancı sporcular FIM lisansıyla yarışlara katılıyorlar

Türkiye Motosiklet Federasyonunun Uluslararası Motosiklet Federasyonuna (FIM) bağlı olduğunu hatırlatan Baysan, FIM'e bağlı ülkelerin sporcularının kendi lisanslarıyla belirlenen yarışlara katılabildiğini, Türk sporcularının da yurt dışında FIM'e bağlı federasyonların düzenlediği yarışlarda kendi lisanslarıyla mücadele edebildiğini anlattı.

Türkiye'nin yurt dışında da önemli bir yarışçı potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Ogün Baysan, özellikle pist yarışlarına dikkati çekerek milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti.

Baysan, "Tabii ki hem enduroda hem pistte hem motokrossta çok ciddi gençler yetiştiriyoruz. Artık bu büyük ülkenin büyüklüğünü motosiklet sporunda da göstereceğiz." dedi.

"Motor sporlarını sadece bir yarış olarak görmeyin"

Ogün Baysan, motor sporlarını ülke tanıtımı ve spor turizmiyle daha güçlü şekilde buluşturmak istediklerini belirterek, "Motor sporlarını aslında birazcık yarıştan çıkarıp ülkenin tanıtımı, spor turizmine katkı, yerelde kalkınmaya bir değer oluşturmak hedefleriyle düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu yaklaşımın en önemli örneklerinden birinin Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası olduğunu vurgulayan Baysan, MXGP organizasyonunun Afyonkarahisar'da 9. kez gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Baysan, Dünya Motokros Şampiyonası'nın Afyonkarahisar'ın tanıtımına da büyük katkı sağladığını belirterek, "9 senedir her sene çıtayı arttırdık. Hem sporcu sayımız hem organizasyon kabiliyetimiz çok arttı. Artık organizasyon için olmazsa olmazlar arasında Afyonkarahisar var. Üst üste aldığımız hem padok hem pist hem en iyi altyapı ödülleri var. Fan ödülünü bile Afyonkarahisar için aldık. Bunları hepsini gönüllü, kendi kadrolarımızla yapıyoruz. Tamamen kendi teknik kadromuzla, kendi imkanlarımızla yapıyoruz. En çok mutlu eden de bu." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
Dünya ŞampiyonasıMotosikletÇayeliTurizmDünyaRizeSporSon Dakika

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