Bebek Otel\'de kriz! Ali Koç, Okan Buruk\'a \'\'Senin de sıran gelecek\'\' demiş

Futbol kamuoyunu sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Spor yorumcusu İbrahim Seten, Erden Timur'un gözaltına alındığı gece Fenerbahçe eski Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Bebek Otel'de karşı karşıya geldiğini ve aralarında ciddi bir gerilim yaşandığını öne sürdü.

"SENİN DE SIRAN GELECEK" İDDİASI

İbrahim Seten'in aktardığına göre olaylı gecede Bebek Otel'de bulunan Ali Koç ile Okan Buruk arasında kısa ancak tansiyonu yüksek bir diyalog yaşandı. Seten, Ali Koç'un Okan Buruk'a parmak sallayarak, "Senin de sıran gelecek" minvalinde tehditkâr bir ifade kullandığını iddia etti.

OKAN BURUK'TAN TEPKİ GELDİ

Seten'in anlatımına göre Okan Buruk, Ali Koç'un sözlerine karşılık olarak, "Niye böyle konuşuyorsun, ben sana ne yaptım?" diyerek tepki gösterdi. İddiaya göre Ali Koç ise bu sözlerin ardından ortamdan ayrıldı.

EZELİ RAKİPLER ARASINDA GERİLİM

İki ezeli rakibin önemli isimleri arasında yaşandığı öne sürülen bu karşılaşma, futbol camiasında büyük yankı uyandırdı. Söz konusu iddia sonrası gözler Ali Koç ve Okan Buruk cephesinden yapılabilecek açıklamalara çevrildi.