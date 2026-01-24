Bebek Otel'de kriz! Ali Koç, Okan Buruk'a ''Senin de sıran gelecek'' demiş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Bebek Otel'de kriz! Ali Koç, Okan Buruk'a ''Senin de sıran gelecek'' demiş

Haberin Videosunu İzleyin
Bebek Otel\'de kriz! Ali Koç, Okan Buruk\'a \'\'Senin de sıran gelecek\'\' demiş
24.01.2026 08:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bebek Otel\'de kriz! Ali Koç, Okan Buruk\'a \'\'Senin de sıran gelecek\'\' demiş
Haber Videosu

Spor yorumcusu İbrahim Seten, Fenerbahçe eski Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk arasında bir gerilim yaşandığını iddia etti. Seten, Erden Timur'un gözaltına alındığı gece Ali Koç ile Okan Buruk'un Bebek Otel'de karşı karşıya geldiğini ve aralarında ciddi bir gerilim yaşandığını öne sürdü. Seten, Ali Koç'un Okan Buruk'a parmak sallayarak, ''Senin de sıran gelecek'' minvalinde tehditkar bir ifade kullandığını iddia etti.

Futbol kamuoyunu sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Spor yorumcusu İbrahim Seten, Erden Timur'un gözaltına alındığı gece Fenerbahçe eski Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Bebek Otel'de karşı karşıya geldiğini ve aralarında ciddi bir gerilim yaşandığını öne sürdü.

"SENİN DE SIRAN GELECEK" İDDİASI

İbrahim Seten'in aktardığına göre olaylı gecede Bebek Otel'de bulunan Ali Koç ile Okan Buruk arasında kısa ancak tansiyonu yüksek bir diyalog yaşandı. Seten, Ali Koç'un Okan Buruk'a parmak sallayarak, "Senin de sıran gelecek" minvalinde tehditkâr bir ifade kullandığını iddia etti.

OKAN BURUK'TAN TEPKİ GELDİ

Seten'in anlatımına göre Okan Buruk, Ali Koç'un sözlerine karşılık olarak, "Niye böyle konuşuyorsun, ben sana ne yaptım?" diyerek tepki gösterdi. İddiaya göre Ali Koç ise bu sözlerin ardından ortamdan ayrıldı.

EZELİ RAKİPLER ARASINDA GERİLİM

İki ezeli rakibin önemli isimleri arasında yaşandığı öne sürülen bu karşılaşma, futbol camiasında büyük yankı uyandırdı. Söz konusu iddia sonrası gözler Ali Koç ve Okan Buruk cephesinden yapılabilecek açıklamalara çevrildi.

Erden Timur, Galatasaray, Fenerbahçe, Okan Buruk, Bebek Otel, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bebek Otel'de kriz! Ali Koç, Okan Buruk'a ''Senin de sıran gelecek'' demiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Şükrü null Şükrü null:
    Ali Koç a ne yapmadimki Okan , kaçyıldır sahada duman ettin. perişan ettin Ali'yi 74 30 Yanıtla
    Ali Levent Ali Levent :
    İki GS'li arasında münakaşa çıkmış :)) 13 7
  • Kelebek77 Kelebek77:
    Daha ne yapacaksın Okan kayıp kayıp gönderdin 52 19 Yanıtla
  • 768107 768107:
    o gunler gelmeli okan cezasini vekmeli cezaevinde 23 41 Yanıtla
    MarfMarf74 MarfMarf74:
    Okan tüm fenerlilere üç yıldır kaydığı içinmi. 1 0
  • Naci bey Naci bey:
    maraz ali parasıyla her şeyi alabileceğini sanıyordu baya hayat dersi oldu bu başkanlık ona 37 14 Yanıtla
  • Ariza Makakula Ariza Makakula:
    okan tren gibi bagirtti bunu kolay degil acisi da buyuk kutusu da.. 4 4 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maçtan sonra ortaya çıkan görüntü Gol bağıra bağıra gelmiş Maçtan sonra ortaya çıkan görüntü! Gol bağıra bağıra gelmiş
Üç polisi şehit etmişlerdi Cenazeleri kimse sahiplenmedi, devlet gömdü Üç polisi şehit etmişlerdi! Cenazeleri kimse sahiplenmedi, devlet gömdü
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek’ten yeni hamle Emeklilere 10 bin lira ek maaş Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş
Davos Zirvesi’ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu Davos Zirvesi'ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
Galatasaray’a mı gidiyor Trabzonsporlu Oulai’nin abisinden bomba paylaşım Galatasaray'a mı gidiyor? Trabzonsporlu Oulai'nin abisinden bomba paylaşım
Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin
Okan Buruk yıldız isme telefon açmış: Valizlerini hazırla geliyorsun Okan Buruk yıldız isme telefon açmış: Valizlerini hazırla geliyorsun

10:34
Aracını muayeneye götüren vatandaş isyan etti: Bu nasıl bir soygundur
Aracını muayeneye götüren vatandaş isyan etti: Bu nasıl bir soygundur?
10:16
Savaş çanları çalıyor İran’dan son dönemlerin en sert mesajı: Başka seçeneğimiz yok
Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı: Başka seçeneğimiz yok
09:57
3 bin 500 TL verip kaz aldı, sonu büyük hüsranla bitti
3 bin 500 TL verip kaz aldı, sonu büyük hüsranla bitti
09:49
Japonya’da hükümet düştü, ülke erken seçime gidiyor
Japonya'da hükümet düştü, ülke erken seçime gidiyor
09:28
Trump “Grönland“ mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu
Trump "Grönland" mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu
09:26
Yılmaz Güney’i topa tutan Savcı Yavuz Engin, iki sanatçıyı göklere çıkardı
Yılmaz Güney'i topa tutan Savcı Yavuz Engin, iki sanatçıyı göklere çıkardı
08:38
Düğünlerde bir devir kapanıyor Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı
Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 10:55:11. #7.11#
SON DAKİKA: Bebek Otel'de kriz! Ali Koç, Okan Buruk'a ''Senin de sıran gelecek'' demiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.