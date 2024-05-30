Bedensel ve Görme Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası Yarın Başlıyor - Son Dakika
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Bedensel ve Görme Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası Yarın Başlıyor

Bedensel ve Görme Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası Yarın Başlıyor

Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenen Bedensel ve Görme Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası, yarın Ankara'da başlayacak. Gençler ve büyükler kategorilerinde gerçekleştirilecek olan organizasyon, Yenimahalle Spor Salonu'nda düzenlenecek ve 2 Haziran Pazar günü sona erecek. Şampiyonada bedensel engelliler yarın 49 sporcuyla, görme engelliler ise 1-2 Haziran tarihlerinde 70 halterciyle yarışacak. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, organizasyona katılacak olan tüm sporcu ve antrenörlere başarılar diledi.

30.05.2024 14:34
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Bedensel ve Görme Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası, yarın Ankara'da başlayacak.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, gençler ve büyükler kategorilerindeki organizasyon, Yenimahalle Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek ve 2 Haziran Pazar günü sona erecek.

Şampiyonada yarın 49 sporcunun katılımıyla bedensel engelliler, 1-2 Haziran'da ise 70 haltercinin katılımıyla görme engelliler yarışmaları yapılacak.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, organizasyona katılacak tüm sporcu ve antrenörlere başarılar diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bedensel ve Görme Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası Yarın Başlıyor - Son Dakika

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