Bedensel ve Görme Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası Yarın Başlıyor

Bedensel ve Görme Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası, yarın Ankara'da başlayacak.
Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, gençler ve büyükler kategorilerindeki organizasyon, Yenimahalle Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek ve 2 Haziran Pazar günü sona erecek.
Şampiyonada yarın 49 sporcunun katılımıyla bedensel engelliler, 1-2 Haziran'da ise 70 haltercinin katılımıyla görme engelliler yarışmaları yapılacak.
Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, organizasyona katılacak tüm sporcu ve antrenörlere başarılar diledi.
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