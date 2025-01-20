Bedirhan Kaya'dan Elazığ'a Bronz Madalya - Son Dakika
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Spor

Bedirhan Kaya'dan Elazığ'a Bronz Madalya

Bedirhan Kaya\'dan Elazığ\'a Bronz Madalya

Elazığlı Bedirhan Kaya, Taekwondo Türkiye Şampiyonası'nda 73 kg'da bronz madalya kazandı.

20.01.2025 16:45
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Ankara'da düzenlenen Taekwondo Türkiye Şampiyonasında, Elazığ'ı temsil eden Bedirhan Kaya Türkiye 3.'sü oldu.

Türkiye'nin 68 ilinden bin 700 sporcunun katıldığı Taekwondo Türkiye Şampiyonasında 73 kilo kategorisinde mücadele eden Elazığlı sporcu Bedirhan Kaya bronz madalyanın sahibi oldu. Bu önemli başarıyla milli takıma girmeye hak kazanan sporcu, Elazığ'ı gururlandırdı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bedirhan Kaya'nın bu büyük başarısı bizleri gururlandırdı. Şehrimizde spor kültürünü geliştirme hedefimizle daha fazla gencimizi desteklemeye devam edeceğiz. Başta sporcumuz olmak üzere emeği geçen tüm antrenörlerimize ve teknik ekibe teşekkür ederiz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bedirhan Kaya'dan Elazığ'a Bronz Madalya - Son Dakika

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