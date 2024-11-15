Bekir Solmaz: 21 Yıldır Engelli Basketbolun Yüzü - Son Dakika
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Spor

Bekir Solmaz: 21 Yıldır Engelli Basketbolun Yüzü

Şanlıurfa'nın tekerlekli sandalye basketbolcusu Bekir Solmaz, 21 yıl boyunca takımına katkı sağladı.

15.11.2024 11:48
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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye spor'un 45 yaşındaki oyuncusu Bekir Solmaz, 21 yıldır takımının başarısı için mücadele veriyor.

Bekir Solmaz, 2003 yılında bir yakınının aracılığıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'un antrenörü Serdar Yıldırım ile tanışarak basketbol serüvenine ilk adımını attı.

Kısa sürede kendini göstererek takımının önemli bir ismi haline gelen Solmaz, arkadaşlarıyla birlikte birçok başarıya imza attı.

Bekir Solmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisine uygun bir spor arayışında olduğu dönemde bir yakınının tavsiyesiyle tanıştığı basketbolda 21 yılı geride bıraktığını söyledi.

İlk dönemde zorluklar yaşamasına rağmen bıkmadan mücadelesine devam ettiğini aktaran Solmaz, şunları kaydetti:

"Evimle antrenman yaptığım salonun arası yaklaşık 7 kilometreydi. Kendime ait bir aracım olmadığı için salona minibüsle giderdim fakat dönüşte bazen araç bulamayınca bu mesafeyi yürümek zorunda olduğum günler oldu. Ama buna rağmen basketbolu çok sevdiğim için bıkmadan, usanmadan mücadele ettim ve bu sonunda da kazandım. Yaklaşık 3 aylık bir çalışmanın ardından lisansım çıkınca takımın kadrosuna girmeyi başardım. Spor bana çok şey kazandırdı. Türkiye'nin birçok kentini ve Almanya'yı gördüm, farklı insanlarla tanışma imkanı buldum ve bu sayede bir iş sahibi de oldum."

Çalışmalarını aksatmadan sürdürdüğünü dile getiren Solmaz, "Ben sporun yaşı yok diye düşünüyorum. Çünkü her gün bu sporu daha çok yapmayı arzu ediyorum. Kaç yaşına kadar oynayabilirim, bilmiyorum. Kısmet diyelim. Spor yaparken bizden sonraki nesillere de örnek olmamız lazım. Elimden geldiğince benim gibi engelli gençleri takıma kazandırmaya çalışıyorum. En son takıma kazandırdığım bir oyuncumuzun Genç Milli Takım aday kadrosuna seçilmesiyle gurur duydum." ifadelerini kullandı.

Bu sezon hedeflerinin önce ligde kalmak sonra play-off oynamak olduğunu anlatan Solmaz, gruplarında çok güçlü rakiplerin bulunduğunu, çok çalışarak hedeflerine ulaşmak istediklerini dile getirdi.

"Bekir, her takımın sahip olmak istediği bir sporcu"

Antrenör Serdar Yıldırım ise Bekir Solmaz'ın takım için önemli bir sporcu olduğunu söyledi.

Bekir'in yaklaşık 21 yıldır takımın başarısı için mücadele ettiğini ifade eden Yıldırım, "Bekir, takımımızda profesyonelliğin en güzel örneklerinden birini sergiliyor. Takımda oyunculara her zaman ağabeylik yapmış, örnek olmuş ve takımıza çok şey katmış bir sporcumuzdur. Genç sporcularımız da Bekir'in çalışma azmini, mücadelesini ve disiplinini örnek alıyor. Bekir, her takımın sahip olmak istediği bir sporcu. Sporu bıraktıktan sonra da yönetici veya antrenör olarak kendisinden faydalanmak istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bekir Solmaz: 21 Yıldır Engelli Basketbolun Yüzü - Son Dakika

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