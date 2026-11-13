Belçika basını Arda Güler\'in golünü övdü, A Milli Takım Belçika\'ya 2-1 yenildi

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'ndeki beşinci maçında Belçika'ya 2-1 yenildi.Daha önce oynadığı dört karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan A Milli Takım, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada da istediği sonucu elde edemedi.Kevin de Bruyne ve Charles de Ketealere'nin attığı gollerle sahadan galibiyetle ayrılan Belçika, puanını 9'a çıkararak, çeyrek finale yükselme umudunu korudu.Belçika medyası, İzmir'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya geniş yer ayırdı. Belçikalı yorumcular, Real Madrid'in yıldız oyuncusu Arda Güler'in performansı ve 20. dakikada serbest vuruştan attığı golden övgüyle söz etti.Belçika kalecisi Senne Lammens de, Arda Güler'in golü için, "Gerçekten harikaydı. Bazen bir topun böyle çok güzel kullanıldığını kabul etmek gerekir" değerlendirmesini yaptı.

Flamanca Kamu yayıncısı VRT, maça ilişkin gelişmeleri, "Belçika Milli Takımı Türkiye'de zafer kazandı: de Bruyne ve de Ketealere, çılgın dört dakikada zor durumu tersine çevirdi" başlığıyla aktardı.VRT'ye göre, "maça beklenmedik şekilde zayıf bir başlangıç yapan Kırmızı Şeytanlar, 'Altın çocuk' Arda Güler'in muhteşem serbest vuruşuyla" geriye düştü. Haberde, "Şaşırdılar ve sonra tekrar ayağa kalktılar. Kırmızı Şeytanlar, kritik maçta zor durumu tersine çevirdi" dendi.Flamanca kamu yayıncısının yorumunda, "Teknik Direktör Mark van Bommel, İtalya maçında olduğu gibi, rakibini boğazından yakalamayı amaçlıyordu ancak Türkler daha iyiydi. Van Bommel'in askerleri ancak 15 dakika sonra kontrolü ele alabildi" görüşüne yer verildi.Fransızca kamu yayıncısı RTBF de, "Acı içinde mutluluk: Kırmızı Şeytanlar Türkiye'de galip geldi ve Uluslar Ligi hayali devam ediyor" başlığını kullandı.İzmir'deki Türk taraftarların çoşkusuna dikkati çekilen haberde, Türkiye'nin maça müthiş bir tempoyla başladığı vurgulandı. RTBF'ye göre Arda'nın muhteşem golü sonrası Kırmızı Şeytanlar paniğe kapılmadı ve birkaç dakika içinde bu zorlu başlangıcı telafi etti.Karşılaşma öncesi yayınladığı dosyada, "Türkiye, küllerinden yeniden doğmaya hazır mı? Değişim ve yenilenmiş bir gurur duygusu" başlığını atan RTBF, "Yeni Teknik Direktör Sergen Yalçın önderliğinde Belçika ve Fransa'ya karşı oynayacakları son iki maçın hazırlıklarını sürdüren Türkiye'nin intikam hırsıyla dolu olduğu açıkça görülüyor" görüşüne yer vermişti.Belçikalı kamu yayıncısına göre, özellikle karşılaşmanın sonlarına doğru yeniden baskılı bir oyun oynayan Türkiye'nin çabası, Kırmızı Şeytanlar'ın zorlu bir galibiyet elde etmesine engel olamadı.RTL televizyonu, "Kırmızı Şeytanlar Türkiye'yi mağlup ederek Uluslar Ligi hayallerini canlı tuttu" başlıklı haberinde, Belçika'nın, Pazar günü İtalya ile final niteliğinde bir maç oynayacağını belirtti.RTL'nin haberinde, "Güler'in muhteşem golünden sonra Belçika maçı 2-1 kazanarak, çeyrek final şansını korudu" dendi.Fransızca yayımlanan Le Soir gazetesi, Türkiye galibiyetine ilişkin gelişmeleri, "Çeyrek finale giden yolda altın değerinde üç dakika" başlığıyla aktardı.Gazete, de Bruyne ve de Ketealere'nin üç dakika içinde peş peşe attığı gollerle, zorlu Türkiye deplasmanından galibiyetle döndüğünü vurguladı.La Libre gazetesi de, "Kırmızı Şeytanlar, Lammens'in harika performansıyla Türk tuzağından kurtuldu: 1-2" başlığını kullandı. Arda Güler'in serbest vuruştan attığı golden övgüyle söz eden gazete, Belçika kalecisi Lammens'in kurtarışlarının, galibiyet açısından belirleyici olduğuna işaret etti.Flamanca yayımlanan Het Nieuwsblad gazetesi, Belçika'nın, 2-1'lik galibiyetle, İtalya maçı öncesi özgüven kazandığı yorumunu yaptı. Gazeteye göre, grup ikinciliği için Pazar günü İtalya karşısına çıkacak olan Kırmızı Şeytanlar, Türkiye'de gerekeni yaptı.Maça büyük bir hırsla başlayan Türkiye'nin, acımasız bir baskı uyguladığını belirten Het Nieuwsblad'ın haberinde, "Pitbull lakaplı süperstar" denilen Arda Güler'den övgüyle söz edildi: "Arda gerçekten de sert bir oyuncu. Real Madrid'li driplingçi, 25 metreden serbest vuruşta, topu muhteşem bir şekilde üst köşeye gönderdi. Ne gol ama! Stadyum coştu."HLN gazetesi, Jeremy Doku'nun etkileyici performansına dikkati çektiği haberinde, dört dakikada iki gol atan Belçika'nın, kötü gidişi tersine çevirdiğine vurgu yaptı.Gazete Van Antwerpen'e göre de, top sürme yeteneğiyle göz kamaştıran Jeremy Doku, Türkiye karşısındaki zaferin temel taşıydı. Gazetenin yorumunda, Türk Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Arda Güler'e geniş yer verildi: "Arda Güler'in mucizevi serbest vuruşunda özel bir övgü gerekiyor. 21 yaşındaki harika çocuk, şimdiden Türk Milli Takımı'nın patronu. Topa her dokunduğunda tetikte olmak gerekiyordu."