Belçika Milli Futbol Takımı, yarınki Türkiye maçı öncesi İzmir'e ulaştı - Son Dakika
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Belçika Milli Futbol Takımı, yarınki Türkiye maçı öncesi İzmir'e ulaştı

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Belçika Milli Futbol Takımı, yarınki Türkiye maçı öncesi İzmir\'e ulaştı
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Belçika Milli Futbol Takımı, yarınki Türkiye maçı öncesi İzmir\'e ulaştı
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Belçika Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçta Türkiye ile karşılaşmak üzere İzmir'e ulaştı. Kafile, Adnan Menderes Havalimanı'ndan konaklayacağı otele geçerken, Türkiye-Belçika maçı yarın saat 20.00'de Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında karşılaşacağı Belçika Milli Futbol Takımı, İzmir'e ulaştı.

Belçika'dan İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gelen kafile, buradan konaklayacağı otele geçti.

Türkiye-Belçika karşılaşması, yarın saat 20.00'de Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: AA
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