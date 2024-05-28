Belçika Milli Takımı'nın EURO 2024 Kadrosu Açıklandı - Son Dakika
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Belçika Milli Takımı'nın EURO 2024 Kadrosu Açıklandı

Belçika Milli Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) öncesi kadrosunu açıkladı. Galatasaray'dan Dries Mertens ve Fenerbahçe'den Michy Batshuayi kadroda yer almadı. Ayrıca Real Madrid'in kalecisi Thibaut Courtois da sakatlık sebebiyle turnuvada yer alamayacak. Belçika'nın 25 kişilik kadrosunda Süper Lig'den sadece Trabzonsporlu Thomas Meunier bulunuyor.

28.05.2024 14:54
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Belçika Milli Takımı'nın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) kadrosu açıklandı. Galatasaray forması giyen Dries Mertens ile Fenerbahçe'nin golcüsü Michy Batshuayi kadroda yer almadı.

Almanya'da 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan EURO 2024 öncesi Belçika Milli Takımı'nın da kadrosu açıklandı. E Grubu'nda Romanya, Slovakya ve Ukrayna ile mücadele edecek olan Belçika'da 25 kişilik kadroya Süper Lig'den sadece Trabzonspor forması giyen Thomas Meunier dahil edildi.

Bu sezon 16 asistle ligin asist kralı olan Galatasaray'dan Mertens ve Fenerbahçe'yle toplam 43 maçta 24 gol, 3 asiste imza atan Batshuayi ise aday kadroya çağrılmadı.

Ayrıca Real Madrid'in tecrübeli kalecisi Thibaut Courtois da sezon içerisinde yaşadığı sakatlıklar sebebiyle EURO 2024'te olmayacak.

Belçika Milli Takımı'nın, 25 kişilik kadrosu şu şekilde:

Kaleciler: Koen Casteels (Wolfsburg), Thomas Kaminski (Luton Town), Matz Sels (Nottingham Forest)

Defans: Timothy Castagne (Fulham), Maxim de Cuyper (Club Brugge), Zeno Debast (Anderlecht), Wout Faes (Leicester City), Thomas Meunier (Trabzonspor), Jan Vertonghen (Anderlecht), Arthur Theate (Stade Rennais), Axel Witsel (Atletico Madrid)

Orta saha: Yannick Carrasco (Al Shabab), Kevin de Bruyne (Manchester City), Orel Mangala (Olympique Lyonnais), Amadou Onana (Everton), Youri Tielemans (Aston Villa), Arthur Vermeeren (Atletico Madrid), Aster Vranckx (Wolfsburg)

Hücum: Johan Bakayoko (PSV Eindhoven), Charles de Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Romelu Lukaku (Roma), Dodi Lukebakio (Sevilla), Lois Openda (RB Leipzig), Leandro Trossard (Arsenal) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Belçika Milli Takımı'nın EURO 2024 Kadrosu Açıklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Belçika Milli Takımı'nın EURO 2024 Kadrosu Açıklandı - Son Dakika
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