Belçika, Van Bommel ile Anlaştı - Son Dakika
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Belçika, Van Bommel ile Anlaştı

Belçika, Van Bommel ile Anlaştı
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Belçika Kraliyet Futbol Federasyonu, Mark van Bommel ile 2028 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Belçika Kraliyet Futbol Federasyonu, Teknik Direktör Mark van Bommel ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Belçika, erkek milli futbol takımında sözleşmesi biten Teknik Direktör Rudi Garcia'nın yerine gelen ismi açıkladı. Belçika Kraliyet Futbol Federasyonu, Garcia'nın ardından Hollandalı teknik adam Mark van Bommel ile anlaştı. Federasyonunun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Bommel ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

49 yaşındaki çalıştırıcı, kariyerinde PSV Eindhoven ve Wolfsburg'u çalıştırırken en son Royal Antwerp'te görev aldı.

Mark van Bommel, Antwerp ile Belçika Ligi'nde şampiyonluk yaşarken, Belçika Kupası'nı ve Belçika Süper Kupası'nı kazandı.

2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'na Mısır ve İran beraberlikleriyle başlayan Belçika, Yeni Zelanda'yı mağlup ederek lider olarak bir üst tura çıktı. Son 32 turunda Senegal'i ve son 16 turunda da ev sahibi ABD'yi eleme başarısı gösteren Belçika, çeyrek finalde İspanya'ya yenilerek turnuvaya veda etti.

Kaynak: İHA

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