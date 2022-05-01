Belediye binasına asılan Trabzonspor bayrağına polis engeli - Son Dakika
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Belediye binasına asılan Trabzonspor bayrağına polis engeli

01.05.2022 01:46

- Belediye binasına asılan Trabzonspor bayrağına polis engeli Almanya'nın Hamburg şehrinde Trabzonspor şampiyonluğunu kutlayan taraftarlar tarafından Belediye Sarayı'na astıkları bayrak polis tarafından indirildi.

- Belediye binasına asılan Trabzonspor bayrağına polis engeli

HAMBURG - Almanya'nın Hamburg şehrinde Trabzonspor şampiyonluğunu kutlayan taraftarlar tarafından Belediye Sarayı'na astıkları bayrak polis tarafından indirildi.

Spor Toto Süper Lig'de 38 yıl sonra şampiyon olan Trabzonspor'un şampiyonluğu yurt dışında da doyasıya kutlanıyor. Antalyaspor ile oynanan ve 2-2 biten karşılaşma sonunda şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da taraftarlar sokaklara döküldü. Hamburg'da Salih Ustaalioğlu ve arkadaşları tarafından özel izin alınarak Hamburg Belediye Sarayı önünde Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları yapıldı. Saat 22.00'den itibaren izin alınan kutlama gece geç saatlere kadar sürdü. Hamburg ve çevresinde yaşayan Trabzonlu ve Trabzonspor taraftarları bayraklarını alarak meydana koştu.

7'den 70'e kadın-erkek taraftarlar meydanda horon teperek, Trabzon marşlarıyla coştular. Etkinlik alanında 15 civarında polis aracı da güvenlik gerekçesiyle nöbet tuttu. İki genç Belediye Sarayı'nın kapısına tırmanarak Trabzon bayrağı asarken, polisler anında müdahale ederek bayrağı indirrip gençleri oradan uzaklaştırdı.

Belediye binasına asılan Trabzonspor bayrağına polis engeli
Belediye binasına asılan Trabzonspor bayrağına polis engeli
Belediye binasına asılan Trabzonspor bayrağına polis engeli
Belediye binasına asılan Trabzonspor bayrağına polis engeli

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Belediye binasına asılan Trabzonspor bayrağına polis engeli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belediye binasına asılan Trabzonspor bayrağına polis engeli - Son Dakika
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