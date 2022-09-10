Belediye Derincespor: 0-1 - Son Dakika
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Belediye Derincespor: 0-1

10.09.2022 21:09
Belediye Derincespor: 0-1

STAT: Alsancak Mustafa DenizliHAKEMLER: Sezer Yalçın, Ozan Bekar, Erol ErnekKARŞIYAKA: Yusuf - Ertuğrul, Aykut, Metin, Özgür, Mustafa Aşan, Fatih Ergen (Dk. 68 Caner), Namık Barış (Dk. 58 Kerem), Onur (Dk. 83 Burak), Okan (Dk. 46 İhsan Furkan), Fatih Taşdelen (Dk.

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Sezer Yalçın, Ozan Bekar, Erol ErnekKARŞIYAKA: Yusuf - Ertuğrul, Aykut, Metin, Özgür, Mustafa Aşan, Fatih Ergen (Dk. 68 Caner), Namık Barış (Dk. 58 Kerem), Onur (Dk. 83 Burak), Okan (Dk. 46 İhsan Furkan), Fatih Taşdelen (Dk. 46 Emre)BELEDİYE DERİNCESPOR: İlker - Muhammet Fatih, Efe, Kadir (Dk. 90+6 Furkan), Ramazan (Dk. 69 Uğurcan Bekçi), İsa (Dk. 69 Uğurcan İkikardeş), Mehmet (Dk. 86 Berkay), Tufan Deniz, İlker, Tayfun, Sercan (Dk. 90+5 Fatih Cin)GOL: Dk. 75 Muhammet Fatih (Belediye Derincespor)SARI KARTLAR: Metin, Fatih Ergen, Kerem, İhsan Furkan, Mustafa Aşan (Karşıyaka), Mehmet (Belediye Derincespor)TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezona Nevşehir Belediyespor deplasmanındaki 2-0'lık galibiyetle başlayan Karşıyaka, 8 yıl sonra Alsancak Mustafa Denizli Stadı'na döndüğü ilk iç saha maçında Belediye Derincespor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın tek golünü 75'inci dakikada Muhammet Fatih attı. Yeşil-kırmızılılar grupta 3 puanda kalırken Derincespor puanını 6 yaptı.Karşılaşmayı geçen sezon rakibiyle oynadığı son iç saha maçına aldığı ceza nedeniyle taraftarından yoksun oynayan Karşıyaka'da teknik direktör Erman Güraçar, geçen haftadan farklı olarak ilk 11'de Cenk'in yerine cezası biten Ertuğrul'a şans verdi. Cenk ve hafta içinde Orduspor'a satılan Samican'ın yerine takıma katılan son transfer Recep, yaş kontenjanına takılarak kadroya alınmadı.15'inci dakikada Karşıyaka gole yaklaştı. Fatih Ergen'in sol kanattan kullandığı kornerde ön direkte Fatih Taşdelen'in kafa vuruşunda top üstten az farkla auta çıktı.24'üncü dakikada gelişen Karşıyaka atağında sağ kanattan Namık Barış'ın ortasında Fatih Ergen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.29'uncu dakikada ev sahibi mutlak golden oldu. Fatih Taşdelen'le soldan gelişen hızlı hücumda Onur, topu boş pozisyondaki Namık Barış'a yuvarladı, bu futbolcunun şutunda kalesinden ayrılan İlker'i geçen meşin yuvarlağı defans çizgiden çıkardı.35'inci dakikada Derince'de Ramazan'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Yusuf gole engel oldu.İlk yarı 0-0 sonuçlandı.75'inci dakikada Belediye Derincespor öne geçti. Mehmet'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Muhammet Fatih'in şutu üst direkten döndü, aynı oyuncu ceza sahasındaki karambolde dönen topu tamamladı: 0-1.83'üncü dakikada soldan çalımlarla ceza alanına giren Uğurcan İkikardeş'in çaprazdan şutu üstten az farkla auta çıktı.Maç deplasman ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

- İzmir
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İzmir spor haberi... Karşıyaka ilk kez Alsancak'ta İzmir spor haberi... Karşıyaka ilk kez Alsancak'ta
Kaynak: DHA

Yusuf Ertuğrul, Derincespor, Alsancak, Fatih, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Belediye Derincespor: 0-1 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Belediye Derincespor: 0-1 - Son Dakika
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