Belözoğlu: Kasımpaşa'yı Yenmeliyiz - Son Dakika
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Belözoğlu: Kasımpaşa'yı Yenmeliyiz

Belözoğlu: Kasımpaşa\'yı Yenmeliyiz

Emre Belözoğlu, Kasımpaşa maçı için kazanmak zorunda olduklarını vurguladı ve iyi hazırlık yaptıklarını belirtti.

19.02.2025 13:16
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Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Kasımpaşa maçını kazanmaları gerektiğini söyledi.

Kırmızı-beyazlı ekip, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 22 Şubat Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Belözoğlu, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Ligde her maçın zor olduğunu belirten ve son 4 karşılaşmada minimum 4 puan daha fazla almaları gerektiğini ifade eden Belözoğlu, "Bence oyunun hakkı oydu. 4 puan, iyimser bir rakam. Aslında 6 puandı. Maçların karşılığı 9 puandı da biz buradan ne yazık ki istediğimiz sonuçlarla ayrılmadık. Hatay'ı yendik, içeride Başakşehir'i yenmemiz gereken bir maçtı, çok net pozisyonlar kaçtı. Adana Demirspor maçı da öyle oldu. Son iki maçın hakkı bence 6 puandı, oradan 2 puan çıkarttık. Bu bizim için aslında iyi mi kötü mü bilemiyorum, oyun anlamında gayet iyi gidiyor işler ama onu skora çevirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Belözoğlu, Adana Demirspor maçının devre arasında kırmızı kart görmesiyle ilgili ise şunları söyledi:

"Devre arasında sadece hakemin yanına gidip, maçın atmosferinin gergin olmadığını, gerilmemize gerek olacak bir maç olmadığını ifade ettim. O da bana 'Kural gereği sana kırmızı kart göstermem gerekiyor.' dedi ve kırmızı kart gösterdi. Kuralların uygulanmasında hiçbir problem yok. Benim hatam varsa kendisinden özür de diledim ama herkese aynı şekilde uygulanırsa bu bizim eleştirmeyeceğimiz bir noktaya gelir. Bu hafta da maçlardan sonra birçok teknik adam sahaya girdi, sarı kart bile görmediler. Benim tarafımdan sadece üzüntü verici tarafı bu. Onun dışında benim hiçbir hakeme karşı kötü sözüm, kötü davranışım olmamıştır."

"Kasımpaşa, bireysel kalitesi yüksek bir takım"

Kasımpaşa müsabakasına odaklandıklarını vurgulayan Belözoğlu, "Bu maçı da kazanmamız gerekiyor. Her maçı kazanmak üzere planlar yapacağımı söylemiştim. Bu maç da onlardan biri. Kasımpaşa, bireysel kalitesi yüksek bir takım. Defansif anlamda daha iyi hazırlanmamız gereken bir maç. Ofansif anlamda da bence kırılmalar yaşayabilecek bir takım olarak görünüyor ama ne olursa olsun her maçın bu ligde bir zorluğu var. Onlar da son hafta Fenerbahçe'ye kaybetti. Biz de burada kazanmak istiyoruz. Kasımpaşa maçını ilk gün söylediğim gibi arkadaki dörtlü bloktan kendimizi uzaklaştırmak adına önemli bir viraj olarak görüyoruz."

Belözoğlu, pozisyona girmekte sıkıntıları olmadığını, sonuçlandırmadaki problemleri aşmak için çalıştıklarını kaydetti.

Yabancı hakem tartışmaları ile ilgili yorum yapmak istemediğini dile getiren Belözoğlu, "Çünkü hakemlerin, teknik adamların, futbolcuların her zaman performansları eleştirilebilir. Bunu çok doğal karşılamak lazım. Bu güvensizlik ortamı olduğu sürece, farklı farklı kararların çıkması da çok doğal diye düşünüyorum. Özellikle hakemlerin kendi arasında bir ve bütün olmadığını görüyorum. Bu anlamda da çok iyi gözlemimin olduğunu düşünüyorum. Onların bir ve bütün olmadığı sürece farklı kararların çıkmasını da herkesin doğal karşılaması gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Belözoğlu, tüm taraftarları Kasımpaşa maçında takımı desteklemeye çağırdı.

Akdeniz temsilcisi, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Belözoğlu: Kasımpaşa'yı Yenmeliyiz - Son Dakika

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