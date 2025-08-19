Benfica Fenerbahçe Maçına Hazır

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Fenerbahçe maçıyla ilgili, "Bu maçı kazanmak var aklımda. Benfica yarın her şeyini vererek bu maçı kazanacak ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için mücadele edecek" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Portekiz ekibi Benfica, yarın saat 22.00'de Fenerbahçe'ye konuk olacak. Kırmızı-beyazlılar, müsabaka öncesi bugün İstanbul'a gelirken Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sezona 4 maçta 4 galibiyetle başlamaları ve gol yememelerinin hatırlatılması üzerine Lage, takımın kendine güveniyle ilgili, "Takımın mentalitesi yaptığınız işleri devam ettirmek. Benfica tarihinin daha kısa sezon öncesi oldu. Geriye değil, ileri bakmamız gerekiyor. Oyuncularım bu galibiyetleri aldı ve tatilden sonra maçları oynadılar. Oldukça memnunum performans ve alınan skorlardan. Hala yapmamız gerekenler var. En önemlisi bunu devam ettirmek" diye konuştu.

"Mourinho, Setubal'ın en iyi teknik direktörü"

Bruno Lage, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında görüşlerini şu sözlerle aktardı:

"Mourinho'yu Setubal'ın en iyi teknik direktörü olarak değerlendiriyorum. İlginç bir eşleşme olacak. İkimiz de Setuballıyız. ve ben o şehrin en iyisini biliyorum. Önemli olan şey Bruno ve Mourinho değil. Belki gelecekte karşılaşmayı istesek de, şu an istemezdik ama yarın benim mentalitem ve takımın mentalitesi elimizden gelenin en iyisini yapmak. En iyi sonuçla gidelim ve sonucunda Şampiyonlar Ligi'ne gidelim. 20 yıl önceden bahsediyoruz. Birbirimizle şakalaşıyorduk o UEFA kupasını kazandığında ben 2. Lig'i kazanıyordum. Portekiz futbolu için yaptıkları için gururluyuz. Çok fazla saygı duyuyorum ona."

"Benfica, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için mücadele edecek"

Portekizli teknik adam, Devler Ligi'ne katılmak için eşleşmenin 2 ayağında da mücadele edeceklerine vurgu yaparak, "Aklımızda olan Benfica ile yarın kazanmak ve elemeleri geçmek. Setubal'ı ben kattım ama önemli olan yarın 2 iyi arkadaş karşılaşacak. Bu maçı kazanmak var aklımda. Bruno yarınki maçı kazanmayacak. Benfica yarın her şeyini vererek bu maçı kazanacak ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için mücadele edecek" değerlendirmesinde bulundu.

"Yarınki atmosfere hazırız"

Bruno Lage, Mourinho'nun 'Cehenneme hoş geldiniz' açıklamasının hatırlatılması üzerine oyuncularının sarı-lacivertlilere karşı hazır olduğunu belirterek, "Siz Şampiyonlar Ligi'ni Luz Stadı'nda oynadınız mı? Benzer atmosfer olacak. Yarınki atmosfere hazırlıklıyız" dedi.

"Türk takımlarının ödediği maaşları hiçbir Portekiz kulübü ödeyemez"

49 yaşındaki teknik adam, Türk futboluna dair, "Türk futbolunu takip ettiğim kadarıyla en büyük kulüplerinin ödediği maaşları hiçbir Portekiz kulübü ödeyemez. Bu eleme maçı iki takım için de çok önemli. Mourinho, Benfica'ya karşı oynamıyor. Fenerbahçe Benfica'ya karşı oynuyor. Şanslar yüzde 50-50. Bizim için çok önemli bir maç aynı şekilde Fenerbahçe için de. Benim için antrenör olarak çok önemli bir maç. Aynı şekilde Mourinho için de çünkü Fenerbahçe antrenörü" şeklinde konuştu.

"Kerem'in geçen sene yaptıkları çok önemliydi"

Lage, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olması ve oyuncunun performansıyla ilgili şunları söyledi:

"Önemli olan takım oyunu. Geçen sene yaptıkları çok önemliydi. Bu sene başlaması da önemliydi. Benfica'nın antrenörüyüm. Bir teklif vardı. Transfer döneminin sonunda Kerem Aktürkoğlu teklif alabilir. Biz döneme bakacağız. Önemli olan yaptığımız işi devam ettirmek. Hedefimiz ve onun hedefi takımına yardım etmek. Yarınki maçta en iyisini göstermek."

"Kerem'i oyuna almam sportif bir karardı"

Kerem Aktürkoğlu'nun Nice (Şampiyonlar Ligi eleme) maçında oyuna girmesinin sebebiyle ilgili Lage, "Hayır, sportif bir karardı. Her oyuncumu değerlendirmem gerekiyor. O da onlardan biri çok iyi oyuncularımız var. Schjelderup da öyle. Benim hangi oyuncum oynarsa en iyi mücadelesini verecektir. Kerem Aktürkoğlu geçen sene uzun bir sezon geçirdi. Bu sezona çok iyi şekilde hazırlandı. Numarasını değiştirdi. Benfica da mutlu başladı. Tüm arkadaşları 7 numarayı giydiği için mutlu oldu. Önemli olan yarınki maç yaptığımız şeylerden memnunuz ama uzun bi sezon olduğunu da biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kırmızı-beyazlıların teknik direktörü, en beğendiği Türk futbolcular sorusuna ise, "Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'yü beğeniyorum. Benim liderliğimde ikisi de iyi bir sezon geçirdi" yorumunu yaptı. - İSTANBUL