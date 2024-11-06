Bengisu Avcı'nın Okyanus Yedilisi Başarısı - Son Dakika
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Spor

Bengisu Avcı'nın Okyanus Yedilisi Başarısı

Bengisu Avcı\'nın Okyanus Yedilisi Başarısı

İzmirli yüzücü Bengisu Avcı, beş açık deniz kanalını geçerek ilk Türk kadını oldu.

06.11.2024 12:11
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Okyanus Yedilisi adı verilen dünyanın en zorlu yedi açık deniz kanalı geçişinin beşini tamamlayan ilk Türk kadını Bengisu Avcı'yı, başarılı Molokai geçişi sonrasında makamında ağırlayarak tebrik etti. Bengisu Avcı bu başarının mutluluğunu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'la paylaştı. Başkan Tugay, kalplerinin önümüzdeki yıl İskoçya-İrlanda Kuzey Kanalı ve Molaki'yi geçerek seriyi tamamlayacak Bengisu Avcı'yla birlikte atacağını belirterek, "Okyanus Yedilisi'ni tamamlayan ilk Türk kadınının İzmirli olması çok değerli. Bir cumhuriyet kadınının başarısında yanında olmayı ve son kulaçlarını atıp karaya ayak bastığında onu karşılamayı istiyorum" dedi.

İzmir'de spor alanında yapılacak çok işin olduğunu, bu projeleri ise başarılı sporcuların daha da değerli kılacağını belirten Başkan Cemil Tugay, "Bengisu Avcı, sadece yedi kanal geçmeyecek. Kendisinden sonra kulaç atacak insanlara da kılavuzluk edecek. Onun deneyimi, yaşadıkları ve fikirleri kendisinden sonra gelecekler için çok önemli. Bengisu Avcı, İzmir'deki spor projelerinin ivme kazanmasına da değerli katkılar sağlayacaktır" diye konuştu. Tugay'a teşekkür eden Bengisu Avcı ise şunları söyledi: " Birleşmiş Milletler'in küresel amaçları arasında yer alan 'Sudaki Yaşam' için yüzüyorum. İzmir, kilometrelerce uzanan uzun sahil şeridi, mavi bayraklı plajları, festivalleri ile tam bir su sporları kenti. İzmir'in spor projelerini desteklemek benim için de gururu verici olacaktır"

AVRUPA'NIN EN HIZLISI

İzmirli ultramaraton yüzücüsü Bengisu Avcı, bugüne kadar Manş Denizi, Cebelitarık, Cook Boğazı, Catalina ve Molokai'yi başarıyla geçti. ABD'nin Havai Adası'ndaki Molakai'yi geçen ilk Türk yüzücü unvanını taşıyan Bengisu, 12 saat 10 dakikalık derecesiyle Avrupa'nın da en hızlısı oldu. Manş Denizi ve Cebelitarık'ı en hızlı geçen Türk, Catalina ve Molokai'yi geçen ilk Türk kadını unvanlarının sahibi olan İzmirli yüzücü aynı zamanda Manhattan Adası'nı da en hızlı geçen isim olarak Türk açık su yüzme tarihinin en başarılı sporcusu oldu. Bengisu Avcı eşi ve antrenörü Egor Tropeano'nun da yer aldığı ziyarette Başkan Tugay'a Molokai geçişi sırasında teknede kullandığı özel formayı imzalı olarak hediye etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Bengisu Avcı'nın Okyanus Yedilisi Başarısı - Son Dakika

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