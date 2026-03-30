Bengisu Avcı, Ocean's 7'yi Tamamlayan İlk Türk
Bengisu Avcı, Ocean's 7'yi Tamamlayan İlk Türk

Bengisu Avcı, Ocean\'s 7\'yi Tamamlayan İlk Türk
30.03.2026 11:29
Ultramaraton yüzücüsü Bengisu Avcı, zorlu Ocean's 7 serisini tamamlayarak ödül aldı.

DÜNYA çapındaki en zorlu 7 açık deniz kanalı yüzüşünü tamamlayan ilk Türk sporcu olan milli ultramaraton yüzücümüz Bengisu Avcı, ILDSA (İrlanda Uzun Mesafe Yüzme Derneği) tarafından ödüllendirildi. Ocean's 7'yi bitiren ilk ve tek Türk olan Bengisu, İrlanda-Killaloe'de ödülünü alarak dünya yüzme tarihine geçti. 19 Temmuz 2025'deki 10 saat 48 saniyelik Kuzey Kanalı geçişiyle yılın performansına da aday olan İzmirli yüzücünün, dünyada bu kanalı geçen 71'inci kadın sporcu olduğu açıklanıp sertifikası verildi.

2018'DEN 2025'E KADAR SÜRDÜ

Ocean's 7 serisindeki ilk geçişini 2018 yılında ikonik Manş Denizi'nde yapan Bengisu Avcı, 2022'de Catalina Kanalı, 2023'de Cebelitarık Boğazı, 2024'de Cook Boğazı ve Molokai Kanalı, 2025'de ise Kuzey Kanalı ve Tsugaru Boğazı'nı başarıyla geçti. 2008'den bu yana binlerce yüzücünün denediği ancak bugüne kadar sadece 42'sinin başarabildiği Ocean's 7'de Bengisu Avcı, ilk ve tek Türk olarak tarihe geçti. Bengisu'nun geçişleri enler ve ilklerle doldu.

HER ZAMAN EN HIZLISI OLDU

Manş Denizi'ni en hızlı geçen Türk kadın, Catalina Kanalı ve Cook Boğazı'nı geçen ilk Türk kadın, Molokai Kanalı'nı en hızlı geçen Avrupalı kadın, Kuzey Kanalı'nı en hızlı geçen Türk, Tsugaru Kanalı'nı en hızlı geçen Türk kadın ünvanlarını alan başarılı yüzücü, böylelikle Türk yüzme tarihinin de kilometre taşlarını oluşturdu. Bengisu Avcı, Manş Denizi-Catalina Kanalı ve Manhattan Adası geçişiyle dünyada Triple Crown kazanan ilk Türk kadın yüzücü de olmayı başardı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VURGUSU

Ocean's 7 serisinin en zorlu iki parkuru olan Kuzey Kanalı ve Tsugaru'yu iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla yüzen Bengisu Avcı, "İklim değişikliğinin en büyük etkilerini, doğada spor yapanlar yaşıyor. O sularda olmaması gereken yırtıcı canlılar, ani hava değişiklikleri, güçlü akıntılar, Ocean's 7'yi gün daha da zor hale getirdi. Bu nedenle AXA Türkiye ile birlikte iklim değişikliğine dikkat çekerek gerçekten çok önemli bir farkındalık yarattık" dedi.

Kaynak: DHA

Uluslararası, Çevre, Spor, Son Dakika

Bengisu Avcı, Ocean's 7'yi Tamamlayan İlk Türk
