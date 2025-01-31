Berfin Kabak\'tan Türkiye Şampiyonluğu

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Antalyalı boksör Berfin Kabak, 20-26 Ocak tarihlerinde Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen Büyük Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. Kabak, bu zaferiyle milli takıma katılmaya hak kazandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 20-26 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Büyük Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası'nda, 66 kilo kategorisinde mücadele eden Antalyalı boksör Berfin Kabak, Türkiye şampiyonu olmayı başardı. Bu önemli zaferiyle milli takıma katılma hakkı kazanan Kabak, aynı zamanda olimpik takım içerisinde yer alma yolunda da büyük bir adım attı.

Şampiyonluk unvanını kazanan Berfin Kabak, şimdi uluslararası arenaya odaklanmış durumda. Milli sporcu, Türkiye'yi temsilen Bulgaristan'ın Sofya kentinde düzenlenecek Stranca Boks Turnuvası'na katılacak. Avrupa'nın en prestijli boks organizasyonlarından biri olan bu turnuva, Kabak için olimpiyat yolunda kritik bir basamak olacak.

Berfin Kabak, başarısında yıllardır ona rehberlik eden antrenörü Deniz Tahincioğlu'nun büyük emeği olduğunu belirtirken, Kabak ve Tahincioğlu, Türkiye Şampiyonası'nda elde ettikleri bu zaferi, uluslararası başarılarla taçlandırmayı hedefliyor. - ANTALYA