Berk Uğurlu: İtalya ve İzlanda maçlarını kazanarak avantaj elde etmek istiyoruz

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Milli basketbolcu Berk Uğurlu, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu'nda oynayacakları İtalya ve İzlanda maçlarını kazanarak avantaj elde etmek istediklerini söyledi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu'nda, yarın deplasmanda İtalya ve 25 Şubat Pazar günü de Sinan Erdem Spor Salonu'nda İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Zorlu iki maç öncesinde Beşiktaş forması giyen 27 yaşındaki milli basketbolcu Berk Uğurlu, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu.

"İki maçı da kazanıp avantaj elde etmek istiyoruz"

İtalya ile deplasmanda oynayacakları karşılaşmanın zorlu geçeceğini düşündüğünü belirten Uğurlu, "Pencereler biraz zor oluyor. Çünkü herkesin sezonu devam ediyor. Ufak bir milli ara var. Çok fazla antrenman yapma fırsatımız olmayacak. Bu yüzden kişisel performanslar daha çok öne çıkacak. Fakat sonuçta Türkiye'yi temsil ediyoruz ve İtalya gibi çok önemli bir takımla oynayacağız. Onlarda da genç ve aynı zamanda tecrübeli oyuncuların karışımı bir kadro var. İtalya'da zorlu bir atmosfer olacak. Akıllı oynayıp, az top kaybı yapıp ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edip maçı kazanmak istiyoruz. Ondan sonra burada bir İzlanda maçı oynayacağız. O da seyircimiz önünde olacak. O maçı da kazanacağımızı düşünüyorum. İki maçı da kazanıp avantaj elde etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Elimizden gelenin en iyisini yapacağız"

Gruptaki tüm maçları kazanarak EuroBasket 2025'e katılmak istedikleri söyleyen 27 yaşındaki basketbolcu, "Bence biz İtalya ile birlikte şu an grupta en iyi takımlarız. Tabii ki diğer takımları küçümsemiyorum ama EuroBasket'te olmak istiyoruz. Bunun için de bütün maçları kazanmamız gerekiyor. En iyi avantaja sahip olmamız gerekiyor. O yüzden elimizden gelenin en iyisini yapacağız" şeklinde konuştu.

"Ay-yıldızlı formayı temsil etmek gurur kaynağı"

Milli formayı giydiği için çok mutlu olduğunu sözlerine ekleyen Uğurlu, " Milli Takım'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Çünkü ay-yıldızlı formayı temsil etmek her zaman bir gurur kaynağı. Kendi performansım açısından da son 2-3 aydır gerçekten iyi bir performans ortaya koydum. Bunu da sezon sonuna kadar devam ettirmek istiyorum" açıklamasını yaptı.

Berk Uğurlu, 25 Şubat Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda İzlanda ile oynayacakları müsabaka için de taraftarlara destek çağrısında bulundu. - İSTANBUL