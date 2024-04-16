Spor

- Berkay Candan: "Kupayı kaldırmak istiyoruz"

CHEMNİTZ - Bahçeşehir Koleji'nin başarılı oyuncusu Berkay Candan, Chemnitz maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, "İyi bir sonuç alıp, avantajı yakalayıp, kupayı kaldırmak istiyoruz" dedi.

FIBA Europe Cup final ilk maçında Bahçeşehir Koleji yarın TSİ 20.00'de Alman takımı Chemnitz ile deplasmanda mücadele edecek. Maçla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bahçeşehir Koleji oyuncularından Berkay Candan, " Almanya'da sanırım ya birinci ya ikinciler. İyi bir takıma karşı oynayacağız. İki ayaklı bir maç. Bu maçın ilk yarısını oynayacağız. Haftaya da evimizde maçımız var. İyi bir sonuç alıp, avantajı yakalayıp, kupayı kaldırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.