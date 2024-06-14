Berlin'de EURO 2024 Açılış Maçı Heyecanı

Almanya'nın başkenti Berlin'de 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) heyecanının yaşanacağı taraftar alanı kuruldu.
Tarihi Brandenburg Kapısı önünde hazırlanan taraftar alanında toplanan on binlerce futbolsever, kurulan dev ekranda ev sahibi Almanya ile İskoçya arasında oynanan EURO 2024 açılış maçının heyecanını yaşadı.
Berlin'de Alman futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği açılış karşılaşmasını çok sayıda ülkeden taraftar da izledi.
Karşılaşma öncesinde DJ performansı ve devre arasında dans gösterileriyle taraftarların coşkusu katlanmaya devam etti.
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