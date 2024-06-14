Berlin'de EURO 2024 Açılış Maçı Heyecanı - Son Dakika
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Berlin'de EURO 2024 Açılış Maçı Heyecanı

Almanya'nın başkenti Berlin'de EURO 2024 heyecanı taraftar alanında yaşandı. Brandenburg Kapısı önünde kurulan taraftar alanında binlerce futbolsever, Almanya-İskoçya maçını dev ekranda izledi. DJ performansı ve dans gösterileriyle taraftarların coşkusu katlandı.

14.06.2024 23:43
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Almanya'nın başkenti Berlin'de 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) heyecanının yaşanacağı taraftar alanı kuruldu.

Tarihi Brandenburg Kapısı önünde hazırlanan taraftar alanında toplanan on binlerce futbolsever, kurulan dev ekranda ev sahibi Almanya ile İskoçya arasında oynanan EURO 2024 açılış maçının heyecanını yaşadı.

Berlin'de Alman futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği açılış karşılaşmasını çok sayıda ülkeden taraftar da izledi.

Karşılaşma öncesinde DJ performansı ve devre arasında dans gösterileriyle taraftarların coşkusu katlanmaya devam etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Berlin'de EURO 2024 Açılış Maçı Heyecanı - Son Dakika

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