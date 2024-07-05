Berlin polisi, Türkiye-Hollanda karşılaşmasını \'\'emsali olmayan en yüksek riskli maç\'\' olarak belirledi

Spor

Merih Demiral'ın bozkurt işaretiyle yaptığı gol sevinci sonrasında milli futbolcuyu UEFA'ya şikayet ederek 2 maç ceza almasına neden olan Almanlar, Berlin'de oynanacak Türkiye- Hollanda maçı öncesinde bir skandal karara daha imza attı. Berlin Polis Sendikası, söz konusu karşılaşmayı en yüksek riskli maç olarak belirledi. Bununla birlikte tüm personellerin alarm seviyesinde tutulduğu açıklandı.

EN YÜKSEK RİSKLİ MAÇ OLARAK BELİRLENDİ

Yapılan açıklamada, "Türkiye-Hollanda, geriye kalan maçlar arasında emsali olmayan en yüksek riskli maç. Bu maç için mümkün olan bütün personeli alarm seviyesinde tutuyoruz. Federal düzeyde ve eyaletlerden de destek bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Berlin polis sözcüsü Stefan Petersen-Schümann ise acil servislerin tam sayısının ancak maç günü açıklanabileceğini söyledi.