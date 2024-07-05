Berlin polisi, Türkiye-Hollanda karşılaşmasını ''emsali olmayan en yüksek riskli maç'' olarak belirledi - Son Dakika
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Berlin polisi, Türkiye-Hollanda karşılaşmasını ''emsali olmayan en yüksek riskli maç'' olarak belirledi

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UEFA'nın çifte standartlı kararıyla Merih Demiral'a 2 maç ceza vermesinin ardından bir skandal karar da Almanlardan geldi. Berlin Polis Sendikası, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde oynanacak olan Türkiye-Hollanda maçını emsali olmayan en yüksek riskli maç olarak belirledi. Bununla birlikte yetkililer, tüm personelleri alarm seviyesinde tuttuğunu açıklandı.

05.07.2024 21:04
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Merih Demiral'ın bozkurt işaretiyle yaptığı gol sevinci sonrasında milli futbolcuyu UEFA'ya şikayet ederek 2 maç ceza almasına neden olan Almanlar, Berlin'de oynanacak Türkiye- Hollanda maçı öncesinde bir skandal karara daha imza attı. Berlin Polis Sendikası, söz konusu karşılaşmayı en yüksek riskli maç olarak belirledi. Bununla birlikte tüm personellerin alarm seviyesinde tutulduğu açıklandı.

EN YÜKSEK RİSKLİ MAÇ OLARAK BELİRLENDİ

Yapılan açıklamada, "Türkiye-Hollanda, geriye kalan maçlar arasında emsali olmayan en yüksek riskli maç. Bu maç için mümkün olan bütün personeli alarm seviyesinde tutuyoruz. Federal düzeyde ve eyaletlerden de destek bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Berlin polis sözcüsü Stefan Petersen-Schümann ise acil servislerin tam sayısının ancak maç günü açıklanabileceğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Milli futbolcumuz Merih Demiral, Avusturya maçında kaydettiği gollerin ardından sevincini bozkurt işareti yaparak göstermişti. Yaptığı harekete ilişkin maç sonu konuşan Demiral "Herhangi bir mesaj yok, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim" ifadelerini kullanmıştı. Merih'in bu hareketi büyük ses getirirken Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, bu gol sevincini hedef alarak UEFA'dan yaptırım istemişti. UEFA ise milli futbolcumuz hakkında "uygunsuz hareket" sebebiyle soruşturma başlatmıştı. UEFA'dan yapılan açıklama "2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu Avusturya- Türkiye karşılaşmasıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın iddia edilen uygunsuz davranışları nedeniyle UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır . Konuyla ilgili olarak ilerleyen günlerde daha detaylı bilgi verilecektir" ifadeleri yer almıştı. Soruşturmayı karara bağlan UEFA, milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maçtan men cezası verdi.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde oynanacak olan Türkiye-Hollanda karşılaşması 6 Temmuz Cumartesi günü (yarın) TSİ 22.00'de başlayacak. Berlin Olimpiyat Stadyumu'ndaki müsabaka TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Berlin polisi, Türkiye-Hollanda karşılaşmasını \'\'emsali olmayan en yüksek riskli maç\'\' olarak belirledi

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    Yorumlar (2)

  • Mustafa Naz: vurdugunuz gol olsun 17 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: korktular ondan 9 0 Yanıtla

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