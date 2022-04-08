Berna Gözbaşı'dan 'Thiam' söylentilerine tepki - Son Dakika
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Berna Gözbaşı'dan 'Thiam' söylentilerine tepki

08.04.2022 09:10
Berna Gözbaşı'dan 'Thiam' söylentilerine tepki

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, takım futbolcularından Mame Thiam'ın Beşiktaş'a transfer olacağı söylentilerine tepki gösterdiLigde son haftalarda sıkıntılı günler geçiren Kayserispor, Göztepe maçına odaklanmışken sosyal paylaşım sitelerinde Mame Thiam'ın önümüzdeki sezon...

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, takım futbolcularından Mame Thiam'ın Beşiktaş'a transfer olacağı söylentilerine tepki gösterdi

Ligde son haftalarda sıkıntılı günler geçiren Kayserispor, Göztepe maçına odaklanmışken sosyal paylaşım sitelerinde Mame Thiam'ın önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta olacağı yönünde haberler çıktı. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı da, bu haberlere tepki gösterdi.

Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından açıklama yapan Berna Gözbaşı, 'Mame Thiam Beşiktaş'ta' yönündeki paylaşımlara, "Bundan Mame Thiam'ın, Ahmet Nur Çebi'nin ve Berna Gözbaşı' nın haberi yok. Bırakın şu menajer algı, piyasa yapma ve futbolcu kafa karıştırma haberlerini. Lig devam ederken ayıp" cevabı ile tepki gösterdi. - KAYSERİ

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Berna Gözbaşı, Kayserispor, Mame Thiam, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Berna Gözbaşı'dan 'Thiam' söylentilerine tepki - Son Dakika


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