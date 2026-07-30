Beşiktaş 2-0 ile Tur Atladi
Beşiktaş, Midtjylland'ı 2-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü eleme turuna yükseldi.
Stat: MCH Arena
Hakemler: John Brooks, Neil Davies, Nick Greenhalgh (İngiltere)
Midtjylland: Olafsson, Kristensen, Erlic, Bech, Castillo (Dk. 69 Iheanacho), Billing (Dk. 57 Watjen), Bravo, Andreasen (Dk. 57 Emefile), Osorio (Dk. 77 Johannesen), Franculino (Dk. 57 Lee), Cho
Beşiktaş: Nübel, Murillo (Dk. 85 Taylan Bulut), Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Cerny (Dk. 69 Rashica), Olaitan (Dk. 79 Hadziahmetovic), Orkun Kökçü, İlhan Fakılı (Dk. 85 Yasin Özcan), Oh (Dk. 85 Mustafa Erhan Hekimoğlu)
Goller: Dk. 70 Rashica, Dk. 76 Orkun Kökçü (Penaltıdan) (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Dk. 53 Erlic (Midtjylland)
Sarı kartlar: Dk. 35 Bech, Dk. 75 Kristensen (Midtjylland), Dk. 57 Cerny, Dk. 81 Oh, Dk. 86 Yasin Özcan (Beşiktaş)
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında konuk olduğu Danimarka ekibi Midtjylland'ı 2-0 yenerek tur atladı.
İkinci eleme turunun ilk maçını sahasında 1-0 kazanan siyah-beyazlılar, adını üçüncü eleme turuna yazdırdı.
53. dakikada ev sahibi ekip 10 kişi kaldı. Mücadelenin 44. dakikasından sarı kartı bulunan Erlic, Oh'a yaptığı faul sonrasında ikinci sarı kartı görerek oyundan atıldı.
60. dakikada Oh'un pasıyla savunma arkasına sarkarak sağ çaprazdan ceza sahasına giren Orkun Kökçü'nün şutunda meşin yuvarlak uzak direğe çarpıp sahaya döndü.
70. dakikada Beşiktaş, oyuna 1 dakika önce dahil olan Rashica'nın golüyle öne geçti. Olaitan'ın pasına hareketlenen Rashica, yay üzerinden ceza sahasına girer girmez düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.
75. dakikada siyah-beyazlılar penaltı kazandı. Soldan ceza sahasına giren İlhan Fakılı, Kristensen'in müdahalesiyle yerde kalınca İngiliz hakem Brooks, penaltı noktasını gösterdi.
76. dakikada penaltıyı kullanan Orkun, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 0-2.
Beşiktaş, sahadan 2-0 galip ayrıldı.
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