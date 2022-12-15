Beşiktaş, 8 gollü maçta Giresunspor'u mağlup etti - Son Dakika
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Beşiktaş, 8 gollü maçta Giresunspor'u mağlup etti

15.12.2022 16:24

Beşiktaş, Antalya'daki hazırlık maçında Giresunspor'u 5-3 mağlup etti. Siyah-beyazlı takımın golleri Gedson Fernandes (2), Kevin N'Koudou ve Cenk Tosun'dan (2) geldi. Giresunspor'un sayılarını ise Serginho, Doğan Can Davas ve Vukan Savicevic kaydetti.

Dünya Kupası için verilen arada Antalya'da kampa giren Beşiktaş, Giresunspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 5-3 kazandı.

FERNANDES VE CENK TOSUN DUBLE YAPTI

Karşılaşmada Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 30 ve 46. dakikalarda Gedson Fernandes, 45. dakikada penaltıdan Kevin N'Koudou ve 69 ile 87. dakikalarda Cenk Tosun attı. Giresunspor'un golleri ise 51. dakikada Serginho, 81. dakikada Doğan Can Davas ve 90. dakikada penaltıdan Vukan Savicevic'ten geldi.

HAZIRLIK KAMPI BİTTİ

Antalya kampını Giresunspor ile tamamlayan Beşiktaş, İstanbul'a dönecek. Beşiktaş, Antalya kampında daha önce oynadığı hazırlık maçlarında Charleroi'yi 2-1, Westerlo'yu ise 1-0'lık skorla mağlup etmişti.

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