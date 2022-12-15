Beşiktaş, 8 gollü maçta Giresunspor'u mağlup etti

Dünya Kupası için verilen arada Antalya'da kampa giren Beşiktaş, Giresunspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 5-3 kazandı.

FERNANDES VE CENK TOSUN DUBLE YAPTI

Karşılaşmada Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 30 ve 46. dakikalarda Gedson Fernandes, 45. dakikada penaltıdan Kevin N'Koudou ve 69 ile 87. dakikalarda Cenk Tosun attı. Giresunspor'un golleri ise 51. dakikada Serginho, 81. dakikada Doğan Can Davas ve 90. dakikada penaltıdan Vukan Savicevic'ten geldi.

HAZIRLIK KAMPI BİTTİ

Antalya kampını Giresunspor ile tamamlayan Beşiktaş, İstanbul'a dönecek. Beşiktaş, Antalya kampında daha önce oynadığı hazırlık maçlarında Charleroi'yi 2-1, Westerlo'yu ise 1-0'lık skorla mağlup etmişti.