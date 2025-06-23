Yeni sezondaki hedefini mutlak başarı olarak belirleyen Süper Lig devi Beşiktaş'a golcü transferinde sürpriz bir öneri geldi.
Sport Italia'nın haberine göre; Inter forması giyen İranlı golcü Mehdi Taremi'nin menajeri, Beşiktaş ile temasa başladı. Haberde, Beşiktaş ile Inter arasında doğrudan bir temas bulunmadığı Ancak Taremi'nin menajerinin Türkiye'de kulüp arayışında olduğu ve oyuncuyu Beşiktaş'a önerdiği ifade edildi. Siyah-beyazlıların bu öneriye nasıl yanıt vereceği merak konusu oldu.
İranlı futbolcu, İsrail'in hava saldırıları sonrasında İran'da mahsur kaldı ve takımının Kulüpler Dünya Kupası kampına katılamadı. Tecrübeli oyuncunun hala İran'da olduğu aktarıldı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'a Inter'den sürpriz golcü önerisi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)