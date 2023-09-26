Beşiktaş, Adana Demirspor deplasmanına 5 eksikle gidiyor

Süper Lig devi Beşiktaş, Adana Demirspor maçı kamp kadrosunu açıkladı. Siyah-beyazlılarda 2 isim sakatlığı, 3 futbolcu ise statü gereği kamp kadrosuna dahil edilmedi.
Siyah-beyazlılarda, yıldız futbolcu Gedson Fernandes ve Ante Rebic, sakatlıkları nedeniyle, Eric Bailly, Tayfur Bingöl ve Gökhan İnler ise statü gereği kadroya yazılmadı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;
"Futbolcularımız Rebic ve Gedson sakatlıkları nedeniyle, Bailly, Tayfur ve Gökhan İnler statü gereği Adana Demirspor maçı kadrosunda yer almadılar."
İşte Beşiktaş'ın kadrosu;
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