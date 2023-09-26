Beşiktaş, Adana Demirspor deplasmanına 5 eksikle gidiyor - Son Dakika

Beşiktaş, Adana Demirspor deplasmanına 5 eksikle gidiyor

Son Güncelleme: 26.09.2023 17:47

Ligin 3. haftasında ertelenen Adana Demirspor maçı için kamp kadrosunu açıklayan Beşiktaş, zorlu mücadeleye 5 yıldızından eksik çıkacak.

Süper Lig devi Beşiktaş, Adana Demirspor maçı kamp kadrosunu açıkladı. Siyah-beyazlılarda 2 isim sakatlığı, 3 futbolcu ise statü gereği kamp kadrosuna dahil edilmedi.

TAM 5 EKSİK

Siyah-beyazlılarda, yıldız futbolcu Gedson Fernandes ve Ante Rebic, sakatlıkları nedeniyle, Eric Bailly, Tayfur Bingöl ve Gökhan İnler ise statü gereği kadroya yazılmadı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;

"Futbolcularımız Rebic ve Gedson sakatlıkları nedeniyle, Bailly, Tayfur ve Gökhan İnler statü gereği Adana Demirspor maçı kadrosunda yer almadılar."

İşte Beşiktaş'ın kadrosu;

Takımın yıldızı kadroda yok! Beşiktaş, Adana'ya tam 5 eksikle gidiyor
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Adana Demirspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Adana Demirspor deplasmanına 5 eksikle gidiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş, Adana Demirspor deplasmanına 5 eksikle gidiyor - Son Dakika
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