Beşiktaş, Adana Demirspor'u 4-1 Yendi

(İSTANBUL) - Süper Lig'in 35'inci haftasında Beşiktaş evinde Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Ligin 35'inci haftasında Beşiktaş sahasında Adana Demirspor ile karşılaştı. Beşiktaş Park Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetti.

Beşiktaş 29. dakikada Rafa Silva ve 44. dakikada Milot Rashica'nın attığı golle Adana Demirspor karşısına 2-0 öne geçti. Arda Okan Kurtulan'ın 45 artı 8. dakikada kaydettiği golle Adana Demirspor farkı 1'e indirdi ve durumu 2-1 yaptı. Beşiktaş 62. dakikada Ciro İmmobile ve 83. dakikada Joao Mario'nun golüyle skoru 4-1'e getirdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti.