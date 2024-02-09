Beşiktaş, Al-Musrati'nin transferi için Braga ile anlaşmaya vardı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş, Al-Musrati'nin transferi için Braga ile anlaşmaya vardı

Beşiktaş, Al-Musrati\'nin transferi için Braga ile anlaşmaya vardı

Beşiktaş Kulübü, Libyalı futbolcu Al-Musrati'nin transferi için Portekiz ekibi Braga ve oyuncu ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Beşiktaş, oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak için Braga'ya 1 milyon avro ödeyecek. Sözleşmedeki şartların gerçekleşmesi durumunda ise kalıcı transfer için Braga'ya 11 milyon avro bonservis bedeli ödenecek.

09.02.2024 23:53  Güncelleme: 23:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Kulübü, Libyalı futbolcu Al-Musrati'nin transferi için Portekiz ekibi Braga ve oyuncu ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanması için Braga kulübüne 1 milyon avro ödeneceği belirtildi.

Açıklamada, sözleşmedeki şartların gerçekleşmesi durumunda kalıcı transfer hükmünün devreye gireceği ve Braga'ya bonservis bedeli olarak 11 milyon avro ödeme yapılacağı bildirildi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Borsa İstanbul, Portekiz, Beşiktaş, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Al-Musrati'nin transferi için Braga ile anlaşmaya vardı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 09:48:58. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Al-Musrati'nin transferi için Braga ile anlaşmaya vardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement