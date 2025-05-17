Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile yapacağı maç için Alanya'ya geldi.
Siyah-beyazlı kafileyi, özel uçakla geldiği Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda bir grup taraftar karşıladı. Kafile daha sonra otobüsle konaklayacağı otele hareket etti.
Otel önünde de toplanan taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirdi, onlara forma imzalattı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş Alanya'da Taraftarla Buluştu - Son Dakika
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