Beşiktaş, ALG Spor'un transfer yasağına rağmen Tuğba Karataş'ı kadrosuna kattığını söyleyerek, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'na başvuracağını açıkladı - Son Dakika
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Beşiktaş, ALG Spor'un transfer yasağına rağmen Tuğba Karataş'ı kadrosuna kattığını söyleyerek, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'na başvuracağını açıkladı

Beşiktaş, ALG Spor\'un transfer yasağına rağmen Tuğba Karataş\'ı kadrosuna kattığını söyleyerek, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu\'na başvuracağını açıkladı

Beşiktaş Kulübü, ALG Spor'un transfer yasağına rağmen Tuğba Karataş'ı kadrosuna aldığını ve bu durumu Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'na taşıyacağını duyurdu. ALG Spor'a transfer yasağı gelmesine rağmen Tuğba Karataş'a lisans çıkarılması ve oyuncunun maçta görev alması üzerine Beşiktaş Kulübü, hukuksuzluk yaşandığını belirterek rahatsızlığını kamuoyuyla paylaştı ve Tahkim Kurulu'na başvuracaklarını açıkladı.

15.03.2024 17:16
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Beşiktaş, ALG Spor'un transfer yasağına rağmen Tuğba Karataş'ı kadrosuna kattığını söyleyerek, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'na başvuracağını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden ALG Spor'un transfer yasağı olmasına rağmen Tuğba Karataş'ı kadrosuna kattığını ve 14 Ocak 2024 tarihinde oynanan müsabakada söz konusu oyuncunun görev aldığını dile getirerek, durumu Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'na taşıyacağını duyurdu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"FIFA tarafından 9 Ocak 2024 tarihinde yayımlanan kararla aralarında ligimizde mücadele eden ALG Spor'un da bulunduğu yaklaşık 20 kulübe transfer yasağı getirilmiş ve bu karar Türkiye Futbol Federasyonu'na iletilmiştir. Transfer yasağına rağmen ALG Spor, 10 Ocak 2024 tarihinde Tuğba Karataş'ı transfer etmiş, ALG Spor'a transfer yasağı gelmiş olmasına rağmen TFF Adana Bölge Müdürlüğü Tuğba Karataş'a lisans çıkarmıştır. 14 Ocak 2024 tarihinde ALG Spor ile oynadığımız maçta Tuğba Karataş görev almış ve durumun yetkililerimizce tespitinin ardından kulübümüzün başvurusu ivedilikle Türkiye Futbol Federasyonu'na iletilmiştir. AFDK cevaben, tam 2 ay sonra 14 Mart 2024 tarihinde konunun zaman aşımına uğradığını gerekçe göstererek başvurumuzu reddetmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu'na soruyoruz! FIFA tarafından ALG Spor'a transfer yasağı gelmiş olmasına rağmen Tuğba Karataş'a hangi sebeple lisans verilmiştir? Türkiye'de kadın futbolunun sadece günlük başarılar için her türlü kuralsızlığa göz yumulduğu bir yasak savma yerine dönüştürülmesi sürecini hayret ve endişeyle izliyoruz. Kulübümüzün kadın futbolunda amatörlükten sıyrılıp, önce yarı profesyonel, ardından tam profesyonellik hedefini güttüğü, bu uğurda planlar yaptığı bir dönemde karşılaştığı skandal karşısında rahatsızlığını kamuoyu ile paylaşmayı bir görev olarak görüyoruz.

Eğreti organizasyon, özensiz iletişim ve yetersiz bilgilendirmeyle kurumsallaşmanın imkansız olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Böyle bir hukuksuzluk yaşanırken sporcuların organizasyona saygı duymasını nasıl beklersiniz? Daha da önemlisi FIFA nezdinde ülkenin düştüğü durumu izah edebilecek bir gerekçe üretebilir misiniz? Ülkede futbol tutkusuyla sahalarda ter döken tüm kadın sporculara yapılan bu özensiz ve yakışıksız durum nedeniyle kulüp olarak rahatsızlığımızı kadın futbolunun tüm paydaşlarının dikkatine sunarız. Söz konusu hukuka aykırı kararla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'na başvuracağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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