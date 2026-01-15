Beşiktaş-Ankara Keçiörengücü maçına damga vuran görüntü

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında Beşiktaş ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE DERBİSİNDEN SONRA ÇAĞRI YAPILMIŞTI

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe'yi deplasmanda deviren Beşiktaş'ta yönetim uzun bir süredir takımlarına destek olunması yönünde çağrıda bulunarak Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü karşılaşmasında tribünlerin dolmasını istemişti. Ancak yapılan bu çağrılar sonuçsuz kaldı.

MAÇA DAMGA VURAN GÖRÜNTÜ

Karşılaşmaya tribünlerdeki oluşan boşluklar damga vurdu. Siyah-beyazlı taraftarların maça ilgi göstermediği, tribünlerde büyük boşlukların olduğu görüldü.