Beşiktaş-Ankara Keçiörengücü maçına damga vuran görüntü

Beşiktaş-Ankara Keçiörengücü maçına damga vuran görüntü
15.01.2026 20:47
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti. Karşılaşmaya siyah-beyazlı tribünlerdeki boşluklar damga vurdu. Siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarının Fenerbahçe'yi yendiği derbinin ardından yapılan çağrılara rağmen maça ilgi göstermedi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında Beşiktaş ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE DERBİSİNDEN SONRA ÇAĞRI YAPILMIŞTI

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe'yi deplasmanda deviren Beşiktaş'ta yönetim uzun bir süredir takımlarına destek olunması yönünde çağrıda bulunarak Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü karşılaşmasında tribünlerin dolmasını istemişti. Ancak yapılan bu çağrılar sonuçsuz kaldı.

MAÇA DAMGA VURAN GÖRÜNTÜ

Karşılaşmaya tribünlerdeki oluşan boşluklar damga vurdu. Siyah-beyazlı taraftarların maça ilgi göstermediği, tribünlerde büyük boşlukların olduğu görüldü.

  • celal doğan celal doğan:
    bu maça biket 600 olursa bu olur yap 2 çoluk çocuk gelsin 4 1 Yanıtla
  • Arif Ucas Arif Ucas:
    hava sağuk ondan olabilirmi acaba 2 1 Yanıtla
  • Onur Tanyildiz Onur Tanyildiz:
    transferlernerde 0 1 Yanıtla
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.