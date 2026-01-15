Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında Beşiktaş ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe'yi deplasmanda deviren Beşiktaş'ta yönetim uzun bir süredir takımlarına destek olunması yönünde çağrıda bulunarak Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü karşılaşmasında tribünlerin dolmasını istemişti. Ancak yapılan bu çağrılar sonuçsuz kaldı.
Karşılaşmaya tribünlerdeki oluşan boşluklar damga vurdu. Siyah-beyazlı taraftarların maça ilgi göstermediği, tribünlerde büyük boşlukların olduğu görüldü.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş-Ankara Keçiörengücü maçına damga vuran görüntü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)