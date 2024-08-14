Beşiktaş, Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Takımın yeni transferi Cher Ndour da ilk antrenmanına çıktı.

14.08.2024 21:47
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, pas ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başladı. Minyatür kale maçla devam eden idman, dar alanda oynanan çift kale taktik maçıyla tamamlandı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Cher Ndour, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Siyah-beyazlılar, 1 günlük iznin ardından 18 Ağustos Pazar günü oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika

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