Beşiktaş, Antalyaspor'u 4-2 yendi

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 29'uncu haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti. Bu sonuçla siyah-beyazlılar, puanını 55'e yükseltti. Antalyaspor ise 28 puanda kaldı.

Süper Lig'in 29'uncu haftasında Beşiktaş sahasında Hesap.com Antalyaspor'u konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Adnan Deniz Karatepe düdük çaldı. Karatepe'nin yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Murat Altan üstlendi. Beşiktaş karşılaşmaya; "Ersin Destanoğlu, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Olaitan, Cengiz Ünder, Jota ve Oh" 11'i ile çıktı. Konuk Hesap.com Antalyaspor ise "Julian, Veysel Sarı, Giannetti, Dzhikiya, Safuri, Saric, Erdoğan Yeşilyurt, Ceeasy, Paal, Streek ve Ballet" 11'i ile sahada yer aldı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf ev sahibi Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar mücadelenin henüz 4'üncü dakikasında öne geçti. Cengiz'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Orkun Kökçü, yaptığı aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. Golün arından baskısını sürdüren Beşiktaş, 9'uncu dakikada farkı 2'ye çıkarttı. Orkun'un pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Jota'nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Julian'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 2-0. 20'nci dakikada Antalyaspor farkı 1'e indirdi. Kendi yarı alanının sağ tarafında topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt rakip sahaya doğru hareketlendi. Erdoğan'ın sağ taraftan ceza sahasına yaptığı ortada ceza sahası içi sağ çaprazdaki Streek'in kafa vuruşunda top sol köşeden ağlarla buluştu: 2-1. 33'üncü dakikada Beşiktaş, 3'üncü golü buldu. Sol tarafta topla buluşan Olaitan, hızla ceza sahasına yaklaştı ve pasını ceza sahasındaki Oh'a aktardı. Oh'un kaleci Julian ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki tek vuruşunda top ağlara gitti: 3-1. Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarının hemen başında Antalyaspor farkı 1'e indirdi. Sağ kanatta topla buluşan Ballet, içeri doğru kat ettikten sonra ceza sahası dışından sol ayağıyla sert vurdu, üst direğe çarpan top ağlara gitti: 3-2.

56'ncı dakikada Beşiktaş farkı yeniden 2'ye çıkarttı. Antalyaspor savunması çıkarken araya giren Kartal Kayra'nın sert şutunda top kaleciden döndü. Pozisyonu iyi takip eden Oh, topu kontrol edip kaleci Julian'dan sıyrıldı. Güney Koreli golcünün, sağ çaprazda dar mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direk dibinden ağlara gitti: 4-2. 80'inci dakikada Murillo'nun kafayla kaleci Ersin'e dönmek isterken kısa düşen topunda araya giren Doğukan Sinik kaleci Ersin'in üstünden aşırttı. Ağlara yönelen topu Emirhan Topçu son anda kafayla kornere gönderdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti.