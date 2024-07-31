Beşiktaş, Ante Rebic'le sözleşmesini fesh etti

Beşiktaş Kulübü, Hırvat futbolcu Ante Rebic'le sözleşmesini fesh ettiğini açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ante Rebic ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Geçen sezon Beşiktaş'a transfer olan Hırvat futbolcu, 23 resmi maçta 691 dakika forma giyerken 1 gollük katkı sağladı.
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