Beşiktaş, Arsenal'in dinamosunun peşinde! İlk görüşme olumlu - Son Dakika
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Beşiktaş, Arsenal'in dinamosunun peşinde! İlk görüşme olumlu

Beşiktaş, Arsenal\'in dinamosunun peşinde! İlk görüşme olumlu
24.05.2025 15:48
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Beşiktaş, Arsenal ile sözleşme yenilemeyecek olan yıldız orta saha Thomas Partey'i kadrosuna katmak istiyor. Beşiktaşlı yöneticilerin Partey ile yaptığı ilk görüşme olumlu geçti. Partey'in transferi için Fenerbahçe de geçtiğimiz sezonlarda uzun süre girişimde bulunmuş ancak transfer gerçekleşmemişti.

Gelecek sezon ligde mutlak şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta transferde sıcak bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılar, Arsenal'de forma giyen Thomas Partey için harekete geçti.

The Mirror Gazetesi'nde yer alan habere göre; Beşiktaş, Arsenal ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek yıldız orta saha oyuncusu Thomas Partey için girişimlere başladı. Siyah-beyazlılar, 31 yaşındaki Partey için için menajerine şartlarını sordu.

İLK GÖRÜŞME OLUMLU

Haberin devamında, Siyah-beyazlı yönetimin Partey için yapılan ilk görüşmede olumlu sonuçlar aldığı belirtildi. 1.85 boyundaki dinamoya Beşiktaş'ın dışında İspanya, İtalya ve Suudi Arabistan kulüplerinin de ilgilendi aktarıldı.

SÖZLEŞMESİNİ YENİLEMEDİ

Geçtiğimiz transfer dönemlerinde uzun süre Fenerbahçe'nin gündeminde kalan Partey, haziran ayında sona erecek sözleşmesini henüz yenilemedi. Deneyimli oyuncunun sezon sonunda Arsenal'den ayrılması bekleniyor. Bu sezon Arsenal ile 51 maça çıkan Partey, 4 gol ve 3 asistlik skor katkısında bulundu.

Fenerbahçe, Arsenal FC, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Arsenal'in dinamosunun peşinde! İlk görüşme olumlu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Partey'in pili bitti artık. Ayrıca Al Musrati için 10 milyon euro ödediler. Madem parteyi alcaklar niye o yükün altına girdiler? Neyse 8taş bu. Ne yaparsa yapsın. Zaten fenerbahçeyle ikincilik yarışına bile giremiyor.Yine ligin ilk yarısında havlu atar. 1 1 Yanıtla
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